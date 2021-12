TSMC-Chips "Made in Germany"? Gespräche über Fertigungszentrum in Deutschland

Zeitplan nicht bekannt

TSMC will weltweit expandieren

Der Hauptsitz von Apples wichtigstem Chip-Lieferanten TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan. Im direkten Umkreis findet der Großteil der Fertigung statt, wenngleich es auch Anlagen in China, Japan sowie demnächst in Phoenix, Arizona gibt. Bereits im Sommer dachte der Chip-Riese öffentlich darüber nach, weiter zu expandieren und sich nach geeigneten Niederlassungen in Europa umzusehen. Ganz konkret war Deutschland im Gespräch – und in dieser Frage scheint es nun Bewegung zu geben. Am Wochenende gab TSMC Bloomberg gegenüber an, man befinde sich in konkreten Gesprächen bezüglich einer Fertigungsanlage.Keine Angaben gibt es, ob TSMC schon eine bestimmte Region im Auge hat und wann der Bau beginnen könnte. Im Vordergrund der Gespräche stehen zunächst finanzielle Aspekte, die Eröffnung soll auch an staatliche Förderung geknüpft sein. Außerdem will TSMC die örtliche Fachkräfte-Situation mit einfließen lassen, denn der Betrieb soll naheliegenderweise nicht mit Personal aus Taiwan erfolgen. Gute Aussichten dürfte der Großraum München haben – Apple betreibt dort Chip-Entwicklung, Intel denkt ebenfalls über ein europäisches Fertigungszentrum nach.Laut Lora Ho, "Senior Vice President of Europe and Asia" Sales habe man bislang nicht mit Vertretern der deutschen Regierung diskutiert, in welcher Höhe Subventionen möglich sind. Für TSMC wäre die Eröffnung einer Fabrik in Deutschland Teil des mehrjährigen Plans, Produktionskapazitäten rund um die Welt zu erschließen. Die oben erwähne Anlage in Arizona soll beispielsweise 2024 ihren Betrieb aufnehmen, TSMC investiert dafür 12 Milliarden Dollar. Für Europa spricht ein 2022 anlaufendes Förderprogramm der Europäischen Union, um mehr Halbleiter-Fertigung in den Mitgliedsländern stattfinden zu lassen. Welche Chips möglicherweise zukünftig aus Deutschland stammen, bleibt hingegen erst recht unbekannt. Zumindest theoretisch möglich wäre aber natürlich, dass es irgendwann iPhone- und Mac-Prozessoren "Made in Germany" gibt.