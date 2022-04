Swift Playgrounds: Aktuelle Beta von Apples Programmier-Tool bietet neue Features

Swift spielerisch ausprobieren und lernen

Neue Preview-Funktion, TestFlight-Anbindung und mehr

Apple setzt sich schon seit Jahren das Ziel, möglichst viele Menschen für das Programmieren zu begeistern. Für Einsteiger jedes Alters bietet das Unternehmen aus Cupertino beispielsweise die App "Swift Playgrounds" an, mit der Nutzer spielerisch Apples Programmiersprache Swift ausprobieren und lernen können. Die Anwendung steht für Mac sowie iPad zur Verfügung – und wird bald eine Reihe neuer Features bereithalten, wie die Beta-Version von Swift Playgrounds 4.1 zeigt.Swift Playgrounds richtet sich an Schüler, Studenten und alle Anderen, die ihre Programmierfähigkeiten mit Swift erlernen oder optimieren möchten. Selbst über die iPad-App des Tools können Programmierer ihren Programmcode auf einfache Weise erstellen und das dazugehörige Projekt an Xcode auf dem Mac übertragen – beispielsweise zur Verfeinerung oder Erweiterung des Codes. Auch die Weiterleitung direkt an den App Store ist möglich. Die für Beta-Tester bereitstehende Version 4.1 von Swift Playgrounds enthält Apple zufolge größere neue Funktionen, welche die Einsatzmöglichkeiten des Tools deutlich erweitern sollen.Zu den hinzugekommenen Features zählt beispielsweise eine neue Preview-Funktion, über die Entwickler eine Vorschau ihrer via Swift erstellten Anwendung sehen – inklusive der Live-Anzeige von Änderungen während des Tippens. Zudem lässt sich die jeweilige App in einem eigenen Fenster ausführen und innerhalb des Programmordners installieren (Mac). Nutzer haben zusätzlich die Gelegenheit, ihre programmierten Werke bei App Store Connect einzureichen und via TestFlight zu verteilen.Zur besseren Übersicht können Nutzer eine SwiftUI-Sammlung an Symbolen, Farben und Steuerelementen einsehen und gewünschte Dinge anwählen. Darüber hinaus lassen sich fortan alle Dateien des jeweiligen Swift-Projekts über die Such-Funktion finden. Wer Swift Playgrounds in Kombination mit Xcode nutzen möchte, kann neue App-Projekte in Xcode öffnen und so besser als zuvor mit Apples Programmier-Tool arbeiten. Die aktuelle Beta von Swift Playgrounds 4.1 steht über Apples Entwickler-Website zur Verfügung.