Apple Swift Playgrounds 4 erschienen

Apps auf dem iPad entwickeln

Zukunft?

Die Release-Notes der iPad-Variante

Entwickle iPhone- und iPad-Apps mit SwiftUI direkt auf deinem iPad (erfordert iPadOS 15.2 oder neuer).

Dank der App Store Connect-Integration lassen sich fertige Apps im App Store hochladen.

Die App-Vorschau zeigt deine App-Änderungen live an.

Mit der Vollbildvorschau siehst du deine App in voller Größe.

Intelligente Inline-Codevorschläge helfen dir beim schnellen und präzisen Programmieren.

App-Projekte erleichtern das Bewegen von Projekten zu Xcode und umgekehrt.

Die projektweite Suchfunktion findet Ergebnisse in mehreren Dateien.

Die Bibliothek für Codeabschnitte umfasst Hunderte von SwiftUI-Steuerungen, -Symbolen und -Farben.

Mit der Unterstützung für Swift-Pakete kannst du öffentlich zugänglichen Code einbinden, um deine Apps zu optimieren.

Swift Playgrounds 4 für den Mac

Schon lange munkelte man in der Gerüchteküche, dass Apple Xcode auch für das iPad entwickelt. Auf der Worldwide Developers Conference 2021 kündigte Apple schließlich Swift Playgrounds 4 für iPad an. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um ein vollwertiges Xcode für iPadOS – aber einfache Apps für iPhone und iPad lassen sich mit der kostenfreien Software entwicklen und im App Store einreichen.Grundsätzlich handelt es sich bei Swift Playgrounds um einen Programmierkurs: Anhand anschaulicher Beispiele werden dem Lernwilligen Programmierkenntnisse vermittelt. Apple bietet hier eine Vielzahl von Lerninhalten an, welche oftmals spielerisch an das Entwicklen heranführen.Die App setzt iPadOS 14.7 voraus – doch will man eigene Apps entwickeln, benötigt man mindestens das gerade gestern erschienene iPadOS 15.2. Die Entwicklung von Apps erfolgt mittels Apples neuem User-Interface-Framework SwiftUI. Eine Vorschau zeigt dabei an, wie sich Änderungen im Code auf die Benutzeroberfläche auswirken. Swift-Playground-Projekte lassen sich in Xcode importieren – und auch wieder exportieren.Das Entwicklerportal "App Store Connect" (früher iTunes Connect) lässt sich auch direkt aus Swift Playgrounds 4 heraus ansprechen, so dass Apps nach Fertigstellung direkt hochgeladen werden können.Noch ist unklar, welchen Pfad Apple mit Swift Playgrounds beschreiten will: Momentan ist zwingend ein Mac zur Entwicklung von iPhone-, iPad- oder Mac-Apps erforderlich. Ob Apple hier den langfristigen Plan verfolgt, Xcode vollständig auf das iPad zu portieren oder ob Apple vielmehr einfach nur den angehenden Programmierer motivieren möchte, auch Apps im App Store einreichen zu können, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.Auch die Mac-Version hat Apple am heutigen Abend aktualisiert – hier sind allerdings die Notizen zur Aktualisierung deutlich kürzer: Die einzige Änderung an der Mac-Variante ist, dass nun auch Swift 5.5 unterstützt wird.