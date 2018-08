Surfen auf der Apple Watch: Mini-Browser aus Nachrichten oder Mail nutzen

Im Herbst wird Apple die nächste Generation von watchOS veröffentlichen - eine der Neuerungen sind stark verbesserte Benachrichtigungen, die nun auch Webinhalte darstellen können. Obwohl WebKit auf der Apple Watch zur Verfügung steht, liefert Apple keinen vom Nutzer aufrufbare Browser-App mit - wahrscheinlich, weil das Surf-Erlebnis auf der Apple Watch durch den kleinen Bildschirm nicht wirklich nutzerfreundlich wäre.Wer dennoch gerne Webseiten auf der Apple Watch betrachten möchte und eine Watch der 3. Generation sowie die aktuelle Entwicklervorabversion von watchOS 5 installiert hat, kann durch einen Tipp von MacRumors selbst Google-Suchanfragen ausführen.Zum Laden einer Webseite muss man sich entweder per E-Mail oder iMessage einen Link an sich selbst schicken - in der Nachrichten- oder Mail-App wird nach Anklicken des Links ein Mini-Browser samt Adresszeile geöffnet und darunter die Webseite dargestellt. Sogar Textfelder werden auf der Apple Watch zugreifbar: Schickt man sich zum Beispiel einen Link auf google.com, kann mittels Siri nach Tap auf das Suchfeld eine Suchanfrage gestartet werden.Durch die limitierte Hardware stellt die Uhr aber nur einfach gestaltete Webseiten da -Videos auf YouTube werden zum Beispiel überhaupt nicht unterstützt. Der integrierte Browser wechselt selbstständig in die Reader-Ansicht, um komplizierte Inhalte besser auf dem kleinen Schirm anzuzeigen. Im Mini-Browser lässt sich die Adresszeile derzeit nicht bearbeiten, so dass man sich selbst alle wichtigen URLs zu Suchmaschinen oder oft besuchten Webseiten per E-Mail oder iMessage schicken muss.Apple hat sich aber bei der Umsetzung des Mini-Browser Mühe gegeben. So kann durch einen Doppel-Tap an Inhalte herangezoomt werden, ein fester Druck führt zum Aufruf eines Kontextmenus. Durch Swipe-Gesten kann vor- und zurückgeblättert werden.