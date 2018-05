Suche nach innovativen Technologien: Apple schickt viele Mitarbeiter zu Display-Messe

Display Week

Apple erhöht Präsenz auf der Display Week deutlich

Apple zeigt auch nach der Einführung des OLED-iPhones im Herbst 2017 weiterhin großes Interesse an innovativen Display-Technologien. Entsprechend groß war der Andrang von Apple-Mitarbeitern bei der diesjährigenin Los Angeles, die sich auf neue Display-Entwicklungen für die verschiedensten Geräte konzentrierte. Außer traditionellen Produktbereichen standen auch Gadgets wie beispielsweise Panels für Virtual-Reality-Headsets auf der Agenda.Vom Unternehmen kamen 369 Ingenieure und Angestellte mit leitender Funktion zur2018. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es 280 Apple-Mitarbeiter. Auch andere große Tech-Firmen schickten Vertreter zu dem Event, allerdings deutlich weniger als Apple. Google etwa war mit 40 Angestellten vor Ort. Amazon und Oculus (VR-Headsets) entsendeten 25 respektive 23 Angestellte.„Es ist schwierig, sich umzuschauen, ohne direkt Teilnehmer mit der Bezeichnung ‚Apple‘ auf ihren Anwesenheitsetiketten zu sehen“, so Ray Soneira von DisplayMate Technologies gegenüber Bloomberg . „Apple versucht der gesamten Industrie zu zeigen, dass sie inzwischen nicht mehr nur ein Käufer, sondern auch ein Entwickler hochwertiger Displays sind.“Apple legt großen Wert auf die Displayqualität der meisten hauseigenen Geräte. Für das iPhone X und iPad Pro zum Beispiel bekam das Unternehmen kürzlich von den Veranstaltern derdie Auszeichnung „Displays of the Year“. Zudem forscht Apple an vielversprechenden Zukunftstechnologien wie MicroLED und soll darüber hinaus neue Produktkategorien planen, deren Erfolg maßgeblich von den eingesetzten Panels abhängen wird. Dazu soll unter anderem ein Augmented-Reality-Headset gehören.