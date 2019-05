Studie: Smartphones auch im Gaming-Bereich auf dem Siegeszug

Rekordjahr für US-Spieleindustrie

Immer mehr Frauen interessieren sich für Gaming

Millennial-Gamers mögen God of War und Candy Crush

Was ältere Spieler bevorzugen

Das Smartphone-Zeitalter hat diverse Branchen einschneidet verändert – dazu zählt auch die Spieleindustrie. Während sich Gamer früher – abgesehen von einigen Handheld-Geräten – hauptsächlich zwischen PC und Konsole entscheiden konnten, wird heute am meisten auf Smartphones gespielt, so eine Studie über das Nutzungsverhalten erwachsener US-Bürger. Zudem interessieren sich immer mehr ältere Anwender für Spiele.Der Studie zufolge war 2018 ein Rekordjahr für Spieleanbieter mit einem US-Gesamtumsatz von 43,4 Milliarden US-Dollar. 164 Millionen Erwachsene spielen auf verschiedenen Endgeräten – am häufigsten auf Smartphones (60 Prozent). PCs liegen auf dem zweiten Platz (52 Prozent), Konsolen folgen mit 49 Prozent. Auf die Frage, für welchen vorrangigen Zweck Gaming-Titel genutzt werden, kamen folgende Antworten am häufigsten: geistige Stimulation, Entspannung und Stressabbau.Laut der Studie herrscht eine hohe Diversität bei Anwendern, die Gaming-Apps herunterladen und nutzen. Das Vorurteil, wonach es sich bei Gamern zum ganz großen Teil um Männer handelt, stimmt zum Beispiel nicht. Die Gamer bestehen demnach aus 54 Prozent Männern (Durchschnittsalter: 32) und zu 46 Prozent aus Frauen (Durchschnittsalter: 34). Das durchschnittliche Alter von Smartphone-Spielekäufern liegt bei 37 Jahren, wobei bei dem Wert auch diverse Eltern dabei sein dürften, die Apps für ihre Kinder erwerben.Die populärsten Spiele-Genres der Altersgruppe 18-34 Jahre („Millennials“) unterscheiden sich zum Teil anhand des Geschlechts. Während Männer vorrangig Action, Shooter und Sport mögen, stehen bei Frauen Casual Games wie Candy Crash hoch im Kurs – aber auch Action-Titel wie Tomb Raider. 69 Prozent aller Millennials spielen in erster Linie auf dem Smartphone.Bei der Altersgruppe 35-54 Jahre herrschen ebenfalls Unterschiede beim Geschlecht. Frauen stehen auf Casual Games und klassische Arcade-Titel wie Pac-Man, bei Männern sind es Sport, Racing und Shooter. Die in der Studie als Baby Boomer bezeichneten 55-64-jährigen bevorzugen Kartenspiele, Puzzle und virtuelle Brettspiele (beide Geschlechter). Bei Männern ist Solitaire und Scrabble am beliebtesten, Frauen nannten am häufigsten Mahjong und Monopoly.