Studie: Interesse an neuen iPhones und AR steigt

Positiver Indikator

AR-Interesse steigt

Fragliche Basis, aber korrekte Tendenz

Einer neue Studie hat ergeben, dass 48 Prozent der iPhone-Nutzer planen, sich demnächst ein neues Modell zuzulegen. Das forschungsgestützte Investmentunternehmen Loop Ventures befragte 530 US-Verbraucher zu ihrer Kaufabsicht. Während die Hälfte der iPhone-Besitzer umsteigen will, sind es im Android-Lager nicht einmal ein Fünftel. Die Forscher relativierten ihre Ergebnisse, sprachen aber von klaren Tendenzen, die festzustellen seien.Die überraschend hohe Anzahl sei ein Ausreißer, gab Loop Ventures zu. Die Erheber begründeten die Unsicherheit im Ergebnis damit, dass die Kaufabsicht zur tatsächlichen Kaufeinstellung von Zyklus zu Zyklus variiere. Die Umfrage sei aber ein positiver Indikator für die kommende iPhone-Nachfrage. Bei den befragten Android-Nutzern gaben 19 Prozent an, auf ein aktuelles Modell wechseln zu wollen. Im Vorjahr lag der Wert bei 12 Prozent.Loop Ventures fragte zudem die Verbraucher, wie sich das Interesse an einem Smartphone mit leistungsfähigen AR-Funktionen verändert habe. Im Gegensatz zu letztem Jahr berichtete fast ein Drittel (32 Prozent) über gestiegenes Interesse. 2017 sagten das nur 21 Prozent. Die häufigste Antwort lautet immer noch, es sei "unverändert".Dank der niedrigen Grundgesamtheit der Befragten können "Ausreißer" stärker vorkommen als bei Umfragen mit einer höheren Anzahl von Teilnehmern. Die Studie gibt keine Zahlen bekannt, wie hoch der Anteil der iPhone-Nutzer an den 530 Verbrauchern war; umso niedriger sie ausfiel, um so fehleranfälliger und weniger valide muss man das Ergebnis bewerten. Ein klare Tendenz jedoch gibt sie vorallem dank der Vergleichszahl vom Vorjahr ab: Das Kaufinteresse steigt. Eine etwas differenziertere Fragestellung zu AR wäre zu wünschen gewesen – aber auch hier ist eine Tendenz ablesbar. Auch andere Studien bestätigen diese Richtung (etwa: hier ).