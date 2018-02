Studie: Apple überholt Asus im weltweiten Notebook-Ranking

Apple zieht an Asus vorbei



Notebook-Markt wächst

Apple hat im globalen Notebookgeschäft des letzten Jahres die eigenen Marktanteile erhöht. Zudem erreichte das Unternehmen ein deutliches Wachstum der MacBook-Verkäufe. Dies geht aus den Daten der Marktforscher von TrendForce hervor. Insbesondere das zweite Halbjahr 2017 trug zur Verkaufssteigerung von Apples mobilen Rechnern bei, da das Unternehmen im Sommer letzten Jahres die MacBook-Pro-Modelle aktualisierte und damit das Kundeninteresse erhöhte, so TrendForce.Mit einem Verkaufsplus von 18 Prozent gegenüber 2016 lag Apple im Jahr 2017 bezüglich der Notebook-Wachstumsraten vor allen anderen Herstellern. Der gesamte Marktanteil des Unternehmens stieg von 8,3 Prozent (2016) auf 9,6 Prozent (2017). Apple zog damit an Asus vorbei und belegt aktuell den vierten Rang in der Liste der weltweit verkaufsstärksten Anbieter von Mobilrechnern. Die Top 3 besteht aus HP (24,3 Prozent), Lenovo (20,2 Prozent) und Dell (15,2 Prozent).2017 gingen mehr als 164,7 Millionen Notebooks über die realen und virtuellen Ladentheken. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent. Kou-Han Tseng von TrendForce sieht den nordamerikanischen Markt und die in einigen Regionen voranschreitende wirtschaftliche Erholung als Hauptantreiber für das Wachstum. Dieses Jahr steigt der Anteil der sechs erfolgreichsten Notebook-Anbieter Prognosen zufolge auf 89,1 Prozent, was die Chance von kleineren Anbietern abermals schwächen würde.