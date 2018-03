Studie: Apple Watch erkennt zuverlässig Herzrhythmusstörungen

Bessere Erkennungsrate als KardiaBand

Die Herzfrequenz-Sensoren der Apple Watch und anderer Wearables erkennen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Herzrhythmusstörungen. Die Erkennungsrate liegt einer Studie zufolge bei 97 Prozent. Das Ergebnis speist sich aus Daten von 9.750 Nutzern der App Cardiogram for Apple Watch (Store: ), die insgesamt über 139 Millionen Herzfrequenz- und Schrittmessungen beitrugen.Die Macher der Anwendung führten die Studie gemeinsam mit Forschern der University of California durch. Die gewonnen Daten werden dazu genutzt, die „DeepHeart“ genannte neuronal arbeitende Erkennungstechnologie von Cardiogram zu trainieren.Die Apple Watch weist laut des Cardiogram-Mitgründers Johnson Hsieh ein besseres Ergebnis hinsichtlich der Herzfrequenzmessung auf als das von der amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) offiziell als medizinisches Hilfsmittel zertifizierte EKG-Messsystem KardiaBand. Apples Smartwatch erhielt bislang keine entsprechende Zertifizierung.DeepHeart ereichte 98 Prozent (Kardiaband: 93 Prozent) in der Kategorie „Messempfindlichkeit“ und 90 Prozent (KardiaBand: 84 Prozent) im Bereich „Genauigkeit“.