Apple soll zusammen mit Hollywood-Stars TV-Streaming erst im April präsentieren

Der Termin steht, der Inhalt nicht

TV-Streaming alleine zu präsentieren widerspricht der Paket-Prognose

News-Dienst angeblich noch in Verhandlung – was bleibt dann?

Während zunächst noch Berichte dominierten, die eine Präsentation von allen neuen Abo-Diensten und aktualisierter Hardware Ende März vorhersagten, bröckelt die Bandbreite nun. Später hieß es, Apple werde nur das Medienpaket am 25. März zeigen. Jetzt behauptet Reuters, der Technologie-Konzern plane ein eigenes April-Event mit Hollywood-Stars, um das TV-Angebot zu enthüllen. Damit käme nur der News-Dienst Ende März heraus.Mehrere Berichte der letzten Tage stimmen darin überein, dass Apple am 25. März eine Präsentationsveranstaltung abhält. Sollte Apple tatsächlich die Hardware-Aktualisierungen als „stille Updates“ per Pressemitteilung verkünden, wie es Beobachter vermuten , konzentriert sich das Event tatsächlich auf das erwartete Medienpaket. Die Szene erwartete für den Frühling Neuauflagen des iPad, iPad mini, iPod, der AirPods und das Debut der lange angekündigten Ladematte AirPower. Auf der Dienste-Seite will das Unternehmen im TV-Streaming-Markt mitmischen und eine Zeitungs/Zeitschriften-Flatrate auf den Weg bringen. Da nun ein Termin im April für die Enthüllung des TV-Angebots kursiert, bliebe für den 25. März nur der Launch des News-Dienstes, so wie es Bloomberg prognostiziert Nach neueren Berichten lädt der iPhone-Hersteller im April Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Jennifer Gartner, sowie Regisseur JJ Abrams ein, um an der Enthüllung der neuen Filme- und Serien-Marke teilzunehmen. Die Beteiligten arbeiten an Inhalten für den Service, der zunächst rund 20 selbstproduzierte Serien und Filme beinhalten soll. Zusätzlich ermöglicht Apple angeblich den Zugriff auf Inhalte anderer Sender wie HBO, Starz oder neuerdings auch Amazon Video. Diese sollen Abonnenten über Apples TV-App abrufen können und zwar sowohl auf den Geräten des Herstellers als auch ausgewählten Smart-TVs von Fremdanbietern. Dank der Menge an Inhalten, die der Technologie-Gigant zurzeit dafür produzieren lässt, wäre eine abendfüllende Show rund um den neuen Streaming-Dienst durchaus denkbar. Urspünglich hieß es jedoch, Apple wolle die beiden neuen Medien-Angebote mit dem bestehenden Apple-Music-Abo bündeln. Mehrere Quellen sprachen von einem Paket, dessen Komponenten sich allerdings auch einzeln buchen lassen.Verwirrung herrscht auch über den neuen News-Abo-Service. In den letzten Tagen sind Teile der Konditionen durchgesickert, so etwa, dass Apple die Hälfte der Einnahmen für sich beansprucht. Allerdings sollen sich gerade die Zugpferde des Dienstes, beispielsweise die renommierten US-Zeitungen New York Times und Washington Post gegen die hohe Beteiligung des Plattform-Betreibers wehren. Auch der Umgang mit den Abonnentendaten ist ein ständiger Streitpunkt zwischen den Vertragspartnern. Demnach könnte sich der News-Dienst noch etwas verzögern , prognostizieren Fachleute und Journalisten. Wenn aber die Präsentation des TV-Streamings in den April geschoben wurde, die Hardware-Aktualisierungen per Pressemitteilung bekannt gegeben werden und die Verhandlungen beim News-Angebot womöglich scheitern, wird Apple wohl im März überhaupt kein Event veranstalten.