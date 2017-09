Start der Apple-Kampagne für Apple Watch Series 3

Nur kurze Zeit nach dem Beginn der Vorbestellungsphase für Apples dritte Smartwatch-Generation hat der Konzern den Schalter für die begleitende Werbekampagne auf Grün gestellt. In dem einminütigen Werbespot »Roll« begleiten wir einen begnadeten Skateboard-Fahrer auf seinem Weg durch einen Bahnhof.Erstaunlicherweise kommt die Apple Watch selbst vergleichsweise selten ins Bild. Dafür verwendet der Protagonist zu den Klängen von »Misbehaving« von Labyrinth offensichtlich noch zwei andere Apple-Produkte: AirPods in den Ohren und Apple Music auf der Watch. Der Hintergrund ist klar: Apple Watch Series 3 kann auch ohne verbundenes iPhone Musik von Apples Dienst streamen und kabellos auf die Ohrhörer übertragen (Slogan: »40 million songs on your wrist«). Visuell setzt der Spot abhebende Bahnhofsgäste, die jeden Sprung des Skateboarders nachvollziehen.Apple Watch Series 3 kommt mit optionalem LTE-Chip, um die Abhängigkeit vom iPhone zu reduzieren. Zum Einrichten benötigt die Watch ein iPhone 6 oder neuer. Datenroaming ist ausgeschlossen. Seit vergangenen Freitag kann das Produkt vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt diesen Freitag. Die Preise beginnen bei 369 Euro für die Modelle ohne LTE und 449 Euro für die Mobilfunkvariante (Store: ).Weiterhin hat Apple eine zweiminütige Vorschau für die Dokumentation »The Soundtrack of Our Lives« veröffentlicht. Diese behandelt den Musikproduzenten Clive Davis und Columbia Records und wird ab 3. Oktober exklusiv auf Apple Music zu sehen sein. Cupertino versucht weiterhin, durch Exklusivinhalte Abonnenten konkurrierender Streamingdienste zu sich herüberzuziehen. Bislang setzte man dabei stets auf musikbasierte Dokumentation und Serien wie Carpool Karaoke. Gerüchten zufolge könnte Apple aber schon bald auf geskriptete, fiktionale Fernsehserien setzen und dadurch in Konkurrenz zu etablierten Anbietern wie Netflix treten.