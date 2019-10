Stark verspätet: Apple kündigt iCloud-Ordnerfreigabe für Frühjahr 2020 an

Apple entfernte das Ordner-Sharing mit einer Beta

Neue Planung: Frühjahr 2020

Als Apple im Juni sowohl macOS 10.15 Catalina als auch iOS 13 vorstellte, freuten sich viele Nutzer über eine neue iCloud-Funktion. Mit der sogenannten Ordnerfreigabe wollte Apple es erstmals ermöglichen, ähnlich wie in Dropbox auch ganze Ordner für andere Nutzer freizugeben, um diese gemeinsam zu bearbeiten und Daten auszutauschen. Dazu ist es erforderlich, auch Apples aktuelles Betriebssystem einzusetzen. Eine zusätzliche Client-App wie Dropbox zur plattformübergreifenden Nutzung ist hingegen nicht vorgesehen. Allerdings verlief die Arbeit an der Ordnerfreigabe ganz offensichtlich nicht wie geplant, denn schon Anfang September fiel eine Änderung im Hintergrund auf, die auf eine Verspätung hinwies.Der zuständige Hintergrundprozess zur Synchronisation namens iCloudDrive verschwand in einer Betaversion plötzlich und wurde durch den zuvor schon verwendeten Dienst mit Bezeichnung "bird" ersetzt. Damit war recht klar, dass macOS 10.15 und iOS 13 erst einmal kein "iCloud Drive Folder Sharing" mitbringen werden, so die englische Bezeichnung der iCloud-Ordnerfreigabe. Entscheidet sich Apple in der späteren Betaphase zu einem solchen Schritt, ist dies meist ein untrügliches Zeichen auf eine deutliche Verschiebung. Somit bleibt es dabei, vorerst nur einzelne Dateien mit anderen iCloud-Nutzern teilen zu können.Jetzt gibt es aber neue Informationen, denn Apple aktualisierte die Beschreibungsseiten zu Catalina. Dort ist weiterhin folgende Beschreibung zu finden: "Du kannst jetzt Ordner über einen privaten Link freigeben. Alle Zugriffs­berechtigten können den Ordner in iCloud Drive sehen, neue Dateien hinzufügen und die neuesten Dateiversionen aufrufen". In einer Fußnote macht Apple dann jedoch klar, dass mit "jetzt" erst das kommende Frühjahr gemeint sei. Diese Ergänzung stammt offensichtlich von gestern und wurde zusammen mit der Veröffentlichung von macOS 10.15 Catalina hinzugefügt. Wenn Apple vom Frühjahr spricht, handelte es sich in der Vergangenheit normalerweise um die Monate März oder April.