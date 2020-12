Standortdaten: Apple geht gegen Tracking von iPhone-Nutzern vor

Sammlung von Standortdaten in großem Stil

Apple schiebt dem Tracking einen Riegel vor

X-Mode Social erstellt heimlich Nutzerprofile

Apple greift rigoros durch: Entwickler, die das Software Development Kit (SDK) des US-amerikanischen Unternehmens X-Mode Social einsetzen, müssen dieses umgehend aus ihren iPhone- und iPad-Apps entfernen. Geschieht das nicht, werden die Anwendungen in nächster Zeit aus dem App Store entfernt.X-Mode Social sammelt im großen Stil Standortdaten von Smartphone-Nutzern und verkauft sie an andere Unternehmen. Zu den Kunden des in Reston im US-Bundesstaat Virgina ansässigen Datenbrokers gehören aber auch Regierungsbehörden, in jüngster Zeit soll zudem das US-Militär die Dienste des Unternehmens in Anspruch genommen haben. X-Mode Social stellt Entwicklern ein Tracking-SDK zur Verfügung und bezahlt sie dafür, dass deren Apps die Standortdaten übermitteln. Nach Angaben des Unternehmens ist das SDK in mehr als 400 Apps für iOS und Android enthalten.Dieser Praxis schiebt Apple jetzt einen Riegel vor. Der iPhone-Konzern hat alle Entwickler, welche die Tracking-Software von X-Mode Social einsetzen, zum Entfernen dieser Komponente aufgefordert. Das berichtet das Wall Street Journal . Sollten sie dieser Anweisung nicht innerhalb von 14 Tagen nachkommen, riskieren sie den Ausschluss ihrer Apps aus dem iOS App Store. Ähnlich geht auch Google gegen das SDK vor, der Suchmaschinenriese räumt den Entwicklern allerdings lediglich eine Frist von einer Woche ein, um die Entfernung der Anwendungen aus dem Play Store abzuwenden.Eine Liste der Apps, welche das Tracking-SDK von X-Mode Social nutzen, liegt derzeit nicht vor. Berichten zufolge kommt es in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, die sich an Muslime wenden und beispielsweise an die regelmäßigen Gebetszeiten erinnern sollen. Apple hat laut Wall Street Journal rund 100 Apps ausgemacht, welche mithilfe der gesammelten Daten "heimlich Nutzerprofile anfertigen". Das stelle einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen für den iOS App Store dar, so der iPhone-Konzern.