Sparkasse: Apple Pay mit Mastercard/Visa noch 2019, Girocard 2020

Erst Kreditkarte, dann Girocard

Bei der Einführung von Apple Pay ärgerten sich viele Sparkassen-Kunden: Die Sparkassen boten für Android-Handys die hauseigene Lösung "Mobiles Bezahlen" an – die Umsetzung ist aber auf Apple-Geräten aufgrund von Beschränkungen der NFC-Schnittstelle nicht möglich. Da die Sparkassen anfänglich versuchten, Apple zum Umschwenken bezüglich der NFC-Schnittstelle zu bewegen, war man an einer Einführung von Apple Pay nicht interessiert und glaubte vielmehr an die eigene App.Glücklicherweise hatten die Sparkassen ein Einsehen und Anfang des Jahres wurde bekannt, dass positive Gespräche zwischen Apple und der Sparkasse stattfanden. Im Laufe des Jahres soll Apple Pay für Sparkassen-Kunden bereitstehen – nun konkretisiert die Sparkasse via Twitter die Pläne.Noch 2019 soll es allen Kunden mit Sparkassen-Mastercard oder Visa-Karte möglich sein, Apple Pay zu benutzen. Wer keine Kreditkarte bei der Sparkasse hat, muss sich leider noch etwas gedulden: Die Unterstützung der Girocard ist erst für 2020 vorgesehen:Genauere Termine nennt die Sparkasse leider nicht – gemunkelt wurde im Vorfeld aber eine Einführung der Kreditkartenunterstützung im November.