Sonos und AirPlay 2: Unterstützte Baureihen

Die zweite Generation des AirPlay-Standards hatte sich zwar deutlich verspätet, kommt aber wohl innerhalb der nächsten Wochen endlich auf den Markt. Nicht nur für Besitzer des HomePods wird AirPlay 2 interessant, auch andere kompatible Geräte profitieren von Funktionen wie beispielsweise Unterstützung mehrerer Räume. Sonos hatte bereits vor einer Weile angekündigt, dass man ebenfalls AirPlay 2 unterstützen wolle. Jetzt gibt es konkretere Informationen bezüglich kompatibler Baureihen. In einem Newsletter stellte Sonos nämlich die weiteren Pläne vor.Dort heißt es, dass Sonos One, Sonos Play:5 und Playbase AirPlay 2 unterstützen werden. Für ältere Hardware sei dies hingegen nicht möglich, da es an Hardware-Features sowie Rechenleistung fehle. Für zukünftige Produkte plane Sonos allerdings durchgängige Kompatibilität. Als Faustregel gilt, dass zumindest alle Sonos-Geräte mit Touch-Bedienung auf AirPlay 2 setzen können. In einem Blogeintrag geht Sonos näher auf AirPlay 2 und die eigene Produktpalette ein.Pessimistische Einschätzungen gehen übrigens davon aus, dass AirPlay 2 möglicherweise erst mit iOS 12 im Herbst kommt. Schon in der Betaphase von iOS 11.3 verschwand AirPlay 2 plötzlich, da die Qualitätsstandards noch nicht erfüllt wurden. In den ersten beiden Betaversion von iOS 11.4 war AirPlay 2 dann allerdings wieder vorhanden.