Sonnet stellt Thunderbolt-3-Splitter für zwei Displays vor

Sonnet hat einen neuen Adapter im Angebot, der einen Thunderbolt-3-Anschluss auf zwei DisplayPort-Anschlüsse aufteilt, an denen sich zwei 4K-Displays mit flüssigen 60 Herz betreiben lassen. Alternativ lässt sich auch ein entsprechendes 5K-Display mit 60 Herz über beide Anschlüsse betreiben.Mac-Nutzern steht dank des Sonnet-Splitters eine große Auswahl an Displays für aktuelle MacBook Pro und iMacs zur Verfügung, ohne dabei für 5K-Displays gleich zwei Thunderbolt-Anschlüsse opfern zu müssen. Zudem lassen sich mit zusätzlichen aktiven Adaptern auch Displays ohne DisplayPort-Anschluss am Sonnet-Splitter betreiben.Auch wenn der Adapter abwärtskompatibel ist und sowohl niedriger auflösende Displays als auch ältere Macs mit zusätzlichem Thunderbolt-Adapter unterstützt, ist Thunderbolt 3 notwendig, um die volle Leistung des Adapters auskosten zu können. Bei älteren Macs steht daher unter Umständen nur 4K mit 30 Herz zur Verfügung.