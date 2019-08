Smartwatch-Markt: Apple Watch baut Vorsprung aus, Fitbit verliert deutlich

Smartwatch-Markt wächst stark

Apple unangefochten vorne, Fitbit mit großen Verlusten

Die Apple Watch dominiert weiterhin den weltweiten Markt für intelligente Armbanduhren. Im zweiten Quartal 2019 stammte fast jede zweite verkaufte Smartwatch von Apple. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics hervor.Apple lieferte demnach zwischen April und Juni 5,7 Millionen Uhren aus (Vorjahr: 3,8 Millionen). Der Marktanteil von Apples Uhr betrug im genannten Zeitraum 46,4 Prozent, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte entsprach. Da Apple weder die Verkaufs- noch die Umsatzzahlen für die hauseigene Uhr gesondert aufführt (sondern mit anderen Produkten für die Quartalszahlen verrechnet), gibt es nur von Analysefirmen konkrete Zahlen zur Apple Watch.Die Gesamtverkäufe im Smartwatch-Markt lagen im abgelaufenen Quartal laut des Berichts bei 12,3 Millionen Einheiten. Das sind 44 Prozent mehr als zwischen April und Juni 2018. Nach der Apple Watch mit 5,7 Millionen Stück folgt Samsung mit 2 Millionen abgesetzten Uhren, womit das südkoreanische Unternehmen den Vorjahreswert mehr als verdoppelte. Auf Platz 3 kommt Fitbit mit 1,2 Millionen Einheiten, was einem Rückgang im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 entspricht – seinerzeit waren es 1,3 Millionen. Alle anderen Hersteller bringen es zusammen auf 3,4 Millionen Smartwatches.Mit 46,4 Prozent Marktanteil liegt Apple weit vor der Konkurrenz. Der zweitplatzierte Samsung bringt es lediglich auf 15,9 Prozent, was zumindest einem deutlichen Anstieg zum Vorjahr entspricht (10,5 Prozent). Fitbit dagegen verlor Anteile. Während es im zweiten Quartal 2018 noch 15,2 Prozent waren, fiel der Wert zuletzt auf 9,8 Prozent.Der Rückgang bei Fitbit schlug sich auch in den Quartalszahlen des Herstellers nieder. Die Einnahmen bei Smartwatch-Produkten gingen im Jahresvergleich um 27 Prozent nach unten. Insbesondere die schwachen Verkäufe des einstigen Hoffnungsträgers Fitbit Versa Lite Edition waren für das enttäuschende Ergebnis verantwortlich. Die Smartwatch gilt als direkter und preisgünstigerer Konkurrent der Apple Watch.