Smartphone-Verkäufe: Apple fällt hinter Huawei zurück

Top 3: Samsung, Huawei, Apple

Apple ist im letzten Quartal bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen auf den dritten Platz abgerutscht. Das geht aus einer Analyse von Gartner hervor. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge überholte der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei Apple in den Monaten April bis Juni. Ähnliches hatte IDC schon vor einigen Wochen berichtet. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt Samsung.Gartner beziffert Samsungs Marktführerschaft mit 19,3 Prozent, was 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr bedeutet. Der südkoreanische Konzern verkaufte im zweiten Quartal dieses Jahres laut den Daten 72,3 Millionen Smartphones. Dahinter folgt Huawei mit 13,3 Prozent (Vorjahr: 9,8 Prozent) und dem Absatz von 49,8 Millionen Einheiten.Apple erreicht auf dem dritten Platz 11,9 Prozent, was im Jahresvergleich einem minimalen Rückgang von 0,2 Prozent entspricht. Zwischen April und Juni gingen 44,7 Millionen iPhones über die virtuellen und realen Ladentheken. Im offiziellen Quartalsbericht spricht Apple übrigens von 41,3 Millionen verkauften Geräten. Die Plätze 4 und 5 belegen Xiaomi (8,8 Prozent) und Oppo (7,6 Prozent). Damit befinden sich drei chinesische Unternehmen unter den fünf absatzstärksten Smartphone-Anbietern. Die Zahl aller verkauften Smartphones stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 374,3 Millionen,Gartner erklärt das gute Abschneiden von Huawei mit „innovativen Funktionen“ und einer breitaufgestellten Produktpalette, die sich an immer mehr Kundensegmente richte. Zudem habe die Nachfrage für das iPhone X deutlich schneller nachgelassen als bei Apple-Neuveröffentlichungen in früheren Jahren. Als weiterer Faktor für die leicht nachlassenden iPhone-Verkäufe im letzten Quartal gilt die näherrückende Präsentation der 2018er iPhones, weshalb Kunden mit dem Smartphone-Kauf noch warten.