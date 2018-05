Smartphone-Marktanteile: iPhone-Absatz wächst, Gesamtmarkt schrumpft

Apple verkauft mehr iPhones trotz schwächelndem Gesamtmarkt

iPhone X ein Erfolg

Apple erzielte im ersten Quartal 2018 einen leichten Zuwachs an Marktanteilen im weltweiten Smartphone-Geschäft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von IDC. Das Marktforschungsunternehmen beziffert den Wachstum bei Apple mit 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Damit zeigt der Trend beim Unternehmen in eine andere Richtung als der gesamte Smartphone-Markt, der zwischen Januar und März um 2,9 Prozent schrumpfte.Im ersten Quartal 2018 gingen IDC zufolge weltweit 334,4 Millionen Smartphones über die realen und virtuellen Ladentheken. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch 344,4 Millionen Stück. Marktführer bleibt Samsung mit 23,4 Prozent. Dahinter folgen Apple (15,6 Prozent) und Huawei (11,8 Prozent). Xiaomi belegt wegen eines außerordentlichen Wachstums von 87,8 Prozent im Jahresvergleich die vierte Position mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent.Den größten Einfluss auf den Verkaufsrückgang hatte China. Die Smartphone-Verkäufe fielen in dem asiatischen Land erstmals seit 2013 unter die 100-Millionen-Marke.Trotz der nachlassenden Stückzahl-Verkäufe biete der weitgehend gesättigte Smartphone-Markt aber dennoch Potenzial für erneutes Wachstum, so IDC. Kunden seien mehr und mehr an Premium-Geräten interessiert, was für eine Steigerung des durchschnittlichen Smartphone-Verkaufspreises sorge. Allerdings sind Verbraucher IDC zufolge nicht bereit, jeden Betrag für eine Neuanschaffung zu bezahlen. Eine Wachstums-Strategie für Anbieter könne daher zum Beispiel ein Angebot von Premium-Modellen zu etwas günstigeren Verkaufspreisen als bisher sein.Tim Cook zeigte sich auf der Quartalskonferenz am Dienstag sehr zufrieden mit den Verkäufen des iPhone X. Der Zeitraum zwischen Januar und März sei das erste Quartal gewesen, in dem das aktuelle Highend-iPhone auch das bei den Kunden beliebteste iPhone-Modell war, so der Apple-CEO. Demnach verkaufte sich das OLED-Modell besser als das iPhone 8, 8 Plus und jede andere verfügbare iPhone-Variante. Cook verglich die Verkaufsentwicklung des iPhone X mit einem Team, das den Superbowl gewinnt.