Apple meldet 61,1 Milliarden Umsatz und 13,8 Milliarden Dollar Gewinn

Apples Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht und beinhalten alle wesentlichen Aspekte des zweiten Finanzquartals 2018 (1. Kalenderquartal, Januar bis März). Im abgelaufenen Quartal konnte Apple einen Umsatz von 61,1 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 52,9 Milliarden) und einen Gewinn von 13,8 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 11 Milliarden) erwirtschaften.Apple verkaufte in den ersten drei Monaten des Jahres 52,2 Millionen iPhones (Vorjahr: 50,8 Millionen), 4,1 Millionen Macs (Vorjahr 4,2 Millionen) und 9,1 Millionen iPads (Vorjahr: 8,9 Millionen) bei. Wie üblich weist Apple die Verkaufszahlen der Apple Watch und des Apple TVs nicht gesondert aus. Auch zum HomePod gibt es keine exakten Stückzahlen.Wieder einmal kann Apple einen neuen Umsatz- und Gewinnrekord für das zweite Finanzquartal aufstellen - noch nie erzielte der Konzern so viel Umsatz oder Gewinn wie im abgelaufenen Quartal. Besonders zufrieden zeigt sich Cook mit den guten iPhone-Umsätzen, der Service-Sparte wie auch mit der Apple Watch.Das iPhone X führte die internen Verkaufscharts in jeder Woche des zweiten Finanzquartals an - Cook begegnet damit Gerüchten, dass sich das Top-iPhone im zweiten Quartal schlechter verkauft als erwartet.Apple gibt in der Pressemitteilung ferner bekannt, das Aktien-Rückkaufprogramm um 100 Milliarden Dollar zu erweitern und außerdem die Aktien-Dividende um 16% zu erhöhen - in diesem Quartal erhält jeder Aktionär pro Aktie 0,73 Dollar Dividende.Apple konnte in allen geographischen Regionen wachsen - in Europa allerdings nur um 9 Prozent. In Nordamerika stiegen die Umsätze um 17 Prozent, in China sogar um 21 Prozent und in Japan um 22%.Leider schlüsselt Apple die Verkaufszahlen der kleineren Produktsparten nicht auf - und fasst diese unter "Andere Produkte" zusammen. Diese Kategorie zeigt allerdings ein Umsatz-Wachstum um fast 40 Prozent von 2,9 Milliarden auf 4,0 Milliarden Dollar.