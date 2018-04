Einstiger Boom-Markt wird für Apple zum Problem: Wesentlicher Rückgang in China

Apple fällt in China zurück



Quelle: Canalys Quelle: Canalys

Der Smartphone-Markt in China leidet laut Canalys unter starken Verkaufsrückgängen. Auch Apple ist davon betroffen. Dem Marktforschungsunternehmen zufolge brach das Smartphone-Geschäft des asiatischen Landes im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent ein.Eine kürzlich Meldung widmete sich bereits der iPhone-Stagnation in China. Der jetzige Bericht lässt Apples Lage sogar noch schlimmer als ursprünglich angenommen erscheinen. Demnach belegt Apple noch nicht einmal mehr die vierte Position im Ranking der Smartphone-Anbieter in China.Die erfolgreichsten vier Anbieter im letzten Quartal waren Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi, so Canalys. 73 Prozent aller verkauften Smartphones in China stammten von einem der vier Hersteller. Apple wird gar nicht mehr gelistet, sondern lediglich unter „Sonstige“ geführt.Außer Apple sind auch andere große Anbieter vom rückläufigen China-Markt betroffen. Samsung und das chinesische Unternehmen Meizu etwa mussten laut der Analyse in den letzten drei Monaten Verkaufsrückgänge von über 50 Prozent hinnehmen. Für das zweite Quartal 2018 rechnet Canalys wieder mit einem Wachstum des chinesischen Smartphone-Marktes.