Smartphone-Innovation: Samsung kündigt faltbares Device an

Samsung bereitet Falt-Device vor

Samsung wird unter Umständen noch dieses Jahr ein faltbares Smartphone veröffentlichen. Das bestätigte der Chef von Samsungs Mobil-Sparte DJ Koh gegenüber CNBC. In jedem Fall wird das Unternehmen im Herbst Details zum neuen Device bekanntgeben. Es wäre eine der größten Smartphone-Neuheiten dieses Jahrzehnts. Koh zufolge zeigen Kundenumfragen des Unternehmens, dass es einen Markt für entsprechende Mobilgeräte gibt.Im Gespräch mit CNBC geizte der CEO zwar mit Details zu der Funktionsweise des kommenden Smart-Devices, gab aber dennoch einige Hinweise zu den Grundfunktionen. Die meisten Features seien im zusammengeklappten Zustand verwendbar, sodass Nutzer das Gerät nicht bei jeder Aktion ausbreiten müssen. Für Funktionen wie Web-Browsing muss das Smartphone aber in dem Fall entfaltet sein.Laut Koh achtete Samsung bei der Entwicklung darauf, nicht einfach das Nutzungserlebnis eines Tablets zu imitieren. „Wenn die ausgefaltete Verwendung genau so ist wie bei einem Tablet, warum sollen Kunden das Gerät dann kaufen?“, so Koh. Es gehe darum, Nutzern einen echten Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen zu bieten.Anders als bei früheren Klapp-Handys dürfte Samsung eine Smartphone-Variante vorbereiten, die sich auf dem Display zusammenfalten lässt. Das Wall Street Journal etwa berichtete im Juli von einem großen, zusammenklappbaren Display. Mehr Details sollen im November auf der Samsung Developer Conference in San Francisco folgen.