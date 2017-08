Skype für Mac soll mehr iOS-Anleihen erhalten

Nach der Überarbeitung von Skype für iOS hagelte es zahlreiche 1-Sterne-Bewertungen, die vor allem die fehlende Übersicht beklagen. Highlight ist dabei insbesondere das entstandene Problem, nicht mehr bei allen Kontakten einsehen zu können, ob sie überhaupt gerade online sind. Dabei ist das für einen Audio- und Video-Messenger eine Grundvoraussetzung, um mit dem gegenüber live kommunizieren zu können.Die Kritik stößt bei Microsoft aber offenbar auf taube Ohren. Vielmehr soll das iOS-Konzept nun auch auf Desktops übertragen werden. Seit heute ist eine erste Insider-Vorschau auf das kommende große Skype-Update für den Mac verfügbar. Skype Preview präsentiert sich in Version 8.4.7 im Vergleich zur aktuellen Version 7.58 mit einem großflächigeren Design ohne klare Konturen. Zudem sind alle Funktionen nun so wie in der iOS-Version organisiert.Microsoft selbst sieht damit den Chat in den Mittelpunkt gerückt und die kommende Version als das ausdrucksstärkste Skype seit der ersten Version von 2003. Die Neuerungen konzentrieren sich daher auch auf den Text-Chat, der zukünftig Erwähnungen mit vorangestelltem @-Zeichen unterstützt und eine Mediengalerie mit allen geteilten Inhalten wie Fotos und Videos bietet.Die bisherige Nutzung als Audio- und Video-Messenger möchte Microsoft offenbar etwas in den Hintergrund rücken. Ganz darauf verzichten will Microsoft aber nicht, denn schließlich wird damit das Geld bei Skype verdient. Speziell für jüngere Nutzer wird Microsoft zukünftig auch bei Video-Chats mit bis zu vier Personen die Möglichkeit bieten, Emoji zu verteilen - falls der Gesichtsausdruck nur schwer zu deuten ist.Wer sich für das neue Skype interessiert, kann die Mac-Preview ab sofort herunterladen und neben der regulären Version installieren. Mindestvoraussetzung für Skype 8 ist voraussichtlich OS X 10.9 Mavericks. Die iOS-Version von Skype findet man kostenlos im App Store. Für die Nutzung von Skype ist die Registrierung eines Microsoft-Kontos erforderlich.