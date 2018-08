Skype 7: Microsoft verlängert Support der „Classic“-Version

Microsoft verkündet Support-Verlängerung

Microsoft wollte mit der Veröffentlichung von Skype 8 eigentlich das nahe Ende von Skype 7 einläuten. Ursprünglich sollte am 1. September Schluss sein. Doch aufgrund zahlreicher Nutzerbeschwerden wird das Unternehmen die siebte Version doch noch länger unterstützen.Als Skype 8 mit Features wie kostenloser HD-Videoübertragung, Anrufaufnahmen und anderen Funktionen erschien, ging Microsoft davon aus, dass Nutzer zügig zur neuen Version migrieren werden. Skype 7, das seit der Veröffentlichung der achten Version auch als „Skype Classic“ bekannt ist, sollte entsprechend schnell in Rente geschickt werden.Per Forumseintrag teilte Microsoft kürzlich aber mit, den Support für das seit 2014 verfügbare Skype 7 doch zu verlängern: „Wegen des Nutzer-Feedbacks werden wir die Unterstützung von Skype 7 für einige Zeit verlängern. Solange können Anwender Skype Classic weiterverwenden.“ Wie lange Skype 7 nach dem 1. September noch nutzbar ist, sagte das Unternehmen nicht. Wenn ein genauer Zeitraum bekannt ist, wird Microsoft darüber im Support-Thread berichten.Stattdessen betont Microsoft, die von Anwendern geforderten Features in Skype 8 implementieren zu wollen. Diverse Nutzer kritisieren Skype 8 wegen einiger im Vergleich zum Vorgänger fehlender Funktionen und äußerten ihren Unmut auch in Microsofts Support-Forum. Microsoft erklärte in der Vergangenheit zwar, dass Skype 8 alle Features bietet, die Nutzer benötigen – doch das Zurückrudern des Unternehmens hinsichtlich Skype Classic ist ein klares Indiz dafür, dass dem nicht so ist.