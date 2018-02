Skepsis bei neuem Bericht über iPhone SE 2

Weswegen Zweifel angebracht sind

Frühere Prognosen der Webseite

Wenn es nach den Prognosen der chinesischen Webseite qq.com geht, dürfen wir uns im Juni bei der Apple-WWDC auf ein iPhone SE 2 freuen. Es soll den ein Jahr alten A10-Prozessor des iPhone 7 erhalten, 2 GB RAM mitbringen und in den Speichergrößen 32 GB oder 128 GB erhalten sein. Obwohl es das klassische Design inklusive Home-Button und Touch ID aufweise, wachse das Display von den bisherigen 4 Zoll auf 4,2 Zoll. Der Bericht zielt auf die Sehnsucht vieler Fans der klassischen iPhone-Größe auf eine 2. Generation des iPhone SE - aber er sollte mit einem gesunden Maß an Vorsicht genossen werden.Denn vieles an den Prognosen erscheint sehr unwahrscheinlich, allen voran die Vergrößerung des Displays auf 4,2''. Es it nicht damit zu rechnen, dass Apple das Gehäusedesign für eine derart kleine effektive Änderung komplett aufbohrt: Weder käme es den Ansprüchen der Nutzer für ein handliches Gerät entgegen noch den Ansprüchen Apples auf geringe Investitionen. Denn so beliebt das iPhone SE bei vielen Nutzern insbesondere auch in Deutschland ist, es bleibt ein Randprodukt bei Apple: Viele Beobachter zweifeln gänzlich daran, dass es überhaupt eine Neuauflage gibt. Sollte doch eine kommen, handle es sich wohl eher um ein reines Komponenten-Update ohne neue Funktionen oder gar neuem Design. Dementsprechend erscheint die zweite Prognose, nämlich dass Home-Button und Touch ID erhalten bleiben und nicht dem Trend zu Face ID folgen, wiederum gut möglich.Die dritte Prognose, nämlich ein Starttermin zur WWDC, wäre eine Überraschung, die wenig realistisch erscheint. Zur Entwicklerkonferenz ist neben den obligatorischen neuen Systemversionen auch wieder mit Hardware zu rechnen, allerdings wohl eher in den Sparten Mac und iPad. Wenn Apple den bisherigen Terminplänen treu bleibt, wäre ein iPhone SE 2 wenn überhaupt eher im März zu erwarten, sei es bei einem kleineren Medien-Event oder gar nur als Pressemitteilungs-Update.Dass Zweifel an den Prognosen von qq.com angebracht sind, zeigt auch ein Blick in die Historie. So gingen die Autoren beispielsweise im Jahr 2016 davon aus, dass damals noch in Entwicklung befindliche iPhone 7 mit einem Keramikgehäuse daherkomme. Tatsächlich kam diese Gehäuseoption jedoch nur bei der Apple Watch Series 2 zum Einsatz. 2014 erkannte qq.com richtig, dass das anstehende iPhone 6 ein größeres Display mitbringe, verschätzte sich aber beim Vorstellungstermin. Auch damals rechneten die Autoren mit der WWDC, es wurde aber der übliche Herbst-Termin.