Sixth-Sense-Regisseur produziert für Apple: M. Night Shyamalan plant Thriller-Serie

Apple forciert weiter TV-Offensive

Apples Serien-Portfolio wächst weiter rasant an. Variety zufolge wird sich Hollywood-Regisseur M. Night Shyamalan () als ausführender Produzent um eine von Apple in Auftrag gegebene Psycho-Thriller-Serie kümmern. Shyamalan führt bei der ersten Episode des insgesamt zehnteiligen Sendeformats selbst Regie.Zu der Handlung oder dem Titel des Psycho-Thrillers ist noch nichts bekannt . Shyamalans Filme zeichnen sich oft durch Mystery-Elemente und unvorhergesehene Wendungen der Handlung aus. Zuvor widmete sich der Regisseur – ebenfalls als ausführender Produzent – dem TV-Projekt. Fox beendete die Produktion der Serie nach zwei Staffeln.Das Shyamalan-Format reiht sich in eine großangelegte Serien-Offensive von Apple ein. Laut Berichten arbeitet das Unternehmen an diversen TV-Projekten, darunter die Neuauflage der Steven-Spielberg-Reihe, ein Weltraumdrama des Battlestar-Galactica-Schöpfers Ronald D. Moore und die NBA-Aufsteigerstory