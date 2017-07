Siri und The Rock dominieren jetzt auch auf Deutsch

Freunde von deutschsprachiger Synchronisation können seit dem Wochenende auch Apples jüngsten Kurzfilm mit Dwayne »The Rock« Johnson auf Apples deutschem YouTube-Kanal finden. Der Film, eine Mischung aus Komödie und Werbespot, läuft gut dreieinhalb Minuten. Der Wrestler bestreitet darin gemeinsam mit seinem iPhone und der Sprachassistentin Siri einen »ganz normalen Tag«, in dem er bis zum Abend zehn Lebensziele verwirklicht.Gleichzeitig setzte der Konzern auch seine Serie über den Earth Day fort. Im Zeichentrickstil und zu Klängen aus Bizets Carmen geht es in diesem sechsten Teil um das Thema Schutz der Wälder. Apple legt Wert darauf, dass 99 Prozent aller Verpackungen entweder aus einem Recycling-Prozess stammen oder verantwortungsvoll produziert wurden. Bis 2020 will der Konzern 400.000 Hektar Waldfläche auf eine umweltverträgliche Art und Weise bewirtschaften und so den ökologischen Fingerabdruck reduzieren. Dieser knapp einminütige Clip ist gleichzeitig in englischer und deutscher Spracher erschienen.