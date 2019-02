Siri soll besser werden: Apple erwirbt "Hello Barbie"-Entwickler PullString

Erster auf dem Markt – trotzdem im Hintertreffen

Neue Übernahme

Als der HomePod erschien, lobten viele Tester die hochwertige Hardware und den tollen Klang – in fast allen Testberichten war aber zu lesen, dass Siri nicht mit den Sprachassistenzsystemen von Google und Amazon mithalten kann. Genau aus diesem Grund entschied sich Apples Marketing-Abteilung wohl dazu, den HomePod nicht als "Smart-Speaker" zu bewerben, sondern hauptsächlich auf dessen Klangqualitäten abzuheben. Ein Jahr später wurde ein ausgiebiger Test von Siri wiederholt – Apple machte tatsächlich vielerlei Fortschritte mit Siri und und konnte sich vom letzten auf den zweiten Platz verbessern.Obwohl Apple mit dem iPhone 4s und Siri einen der ersten weit etablierten Sprachassistenten anbot, zog in den folgenden Jahren Google und Amazon schnell an Siri vorbei – obwohl Apple nun wieder aufschließen konnte, darf der Konzern Siri nicht mehr vernachlässigen. Apple setzt Siri auf allen eigenen Plattformen ein – auf dem HomePod wie auch auf der Apple Watch gehört der Sprachassistent gar zu den Hauptbedienelementen, ohne die sich die Geräte nicht vollständig nutzen lassen.Genau aus diesem Grund erwarb Apple wohl das Unternehmen PullString , welches im Jahr 2011 von ehemaligen Pixar-Angestellten gegründet wurde. Anfänglich beschäftigte sich die Firma hauptsächlich mit der Entwicklung von Software zur Spracherkennung und Sprachsynthese für Spielzeug – PullString war beispielsweise an der Entwicklung von Mattels "Hello Barbie" beteiligt. Mit der 2016 vorgestellten Entwicklersoftware "Converse" ermöglicht es das Unternehmen, einfach und schnell neue Skills für Amazon Alexa oder den Google-Sprachassistenten zu programmieren.Apple soll PullString nun für geschätzte 30 Millionen Dollar übernommen haben – weder PullString noch Apple bestätigen aber derzeitig den Kauf. Wahrscheinlich will Apple durch das langjährige Know-How von PullString den eigenen Sprachassistenten verbessern.