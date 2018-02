Wie gut ist Siri auf dem HomePod?

Siri steht auf allen Apple-Plattformen zur Verfügung: Auf dem Mac, auf der Apple Watch, auf dem Apple TV, dem iPhone, dem iPad - und seit neustem auch auf dem diese Woche erschienenen Smart-Speaker HomePod. Siri wird weltweit von einer halben Milliarde Menschen genutzt - eine beachtliche Anzahl. Als Siri im Oktober 2011 zusammen mit dem iPhone 4S erschienen ist, war der Sprachassistent eine kleine Revolution. Zwar waren die Fähigkeiten beschränkt, aber die Spracherkennungsqualität war beeindruckend.Leider hat Siri in den 6 Jahren am Markt nicht nennenswert an Fähigkeiten zugelegt - von einigen fest einprogrammierten Witzantworten einmal abgesehen. Viele Kunden und auch wir ärgern uns, dass Siri oftmals an Trivialkommandos , die nicht in einer speziellen Syntax gesprochen werden, scheitert. Da Siri bei der Apple Watch und beim HomePod zu den integralen Bedienbestandteilen gehört, ist es umso verwunderlicher, dass Siri sich so wenig in den letzten 6 Jahren weiterentwickelt hat. Apple scheint sich dieser Problematik durchaus bewusst zu sein - daher wird der Lautsprecher marketingtechnisch auch nicht als "Digitaler Assistent" positioniert, sondern aufgrund seiner durchaus guten klanglichen Fähigkeiten. Loupventures hat Siri auf dem HomePod mit den drei Hauptkonkurrenten bezüglich der Qualität der Sprachassistenten verglichen: Google Home, Amazon Echo und Harman Kardon Invoke mit Cortana von Microsoft. Das Ergebnis vorweg: Siri auf dem HomePod bildet über alle Kategorien hinweg das Schlusslicht mit 52% Trefferquote bei den Antworten zu 782 gestellten Fragen. Google mit dem Google Home erreicht sagenhafte 81% Trefferquote, Alexa 64% und Cortana 57%. Siri unterstützt auf dem HomePod aber auch deutlich weniger Funktionen als die Konkurrenz: Fragen nach Navigationszielen, Anrufe, Emails oder Kalendereinträgen kann Siri auf dem HomePod nicht beantworten. Klammert man diese (noch) nicht unterstützten Funktionen aus, kommt Siri zumindest auf 67% und wäre damit wenigstens vor Alexa und Cortana - aber trotzdem Chancenlos gegen Google Home.Der Testbericht vermeldet aber auch einiges positives zum HomePod: Die Spracherkennung auf dem HomePod ist den anderen Smart-Speakern um Längen überlegen. Auch das initiale Einrichten des HomePods ist - dank der Integration mit iOS - sehr einfach und der Konkurrenz voraus. Wenn auch Siris Antworten inhaltlich nicht mit Google mithalten können - zumindest klingt die Stimme von Siri am natürlichsten von allen getesteten Lautsprechern.Es bleibt zu hoffen, dass Apple Siri mittelfristig weiterentwickeln kann, um in diesem immer wichtiger werdenden Segment zu Google aufschließen zu können. Möglich ist, dass sich Apple mit der Implementierung von Siris künstlicher Intelligenz technologisch verrannt hat und nun Zeit benötigt, um dies zu korrigieren.