Siri-Sprachaufnahmen: Apple setzt Auswertung durch Mitarbeiter aus

Reaktion auf Zeitungsbericht

Verfahren wird gründlich überprüft

Google stoppt Auswertung in der EU

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass neben Amazon und Google auch Apple einen kleinen Teil der Befehle des hauseigenen Sprachassistenten von Mitarbeitern auswerten lässt. Damit ist erst einmal Schluss: Der iPhone-Hersteller setzt die Analyse der Sprachaufnahmen bis auf Weiteres aus, und zwar weltweit.Apple reagiert damit auf einen Bericht der britischen Zeitung "The Guardian", in dem der Mitarbeiter eines externen Dienstleisters Einzelheiten zur Auswertung von Siri-Sprachaufnahmen nannte. Diese enthielten zum Teil äußerste sensible Gesprächsfragmente, etwa private Unterhaltungen, medizinische Inhalte oder Aufnahmen von sexuellen Aktivitäten. Zudem geben die den Mitarbeitern zur Analyse überlassenen Sprachschnipsel unter Umständen auch Orts- und App-Daten preis, wodurch eine Zuordnung zur jeweiligen Person möglich wäre.Apple lege größten Wert darauf, mit Siri eine "großartige Benutzererfahrung" zu bieten und gleichzeitig die persönlichen Daten der Nutzer des Sprachassistenten zu schützen, teilte das Unternehmen jetzt dem Nachrichtenportal TechCrunch mit. "Während wir das Verfahren einer gründlichen Überprüfung unterziehen, setzen wir die Auswertung der Aufnahmen weltweit aus", so der iPhone-Konzern. Darüber hinaus werde man im Rahmen eines Software-Updates den Kunden zukünftig die Möglichkeit einräumen, der Teilnahme an diesem Analyseprogramm zuzustimmen oder sie abzulehnen.Auch Google hat die Auswertung von Sprachaufnahmen durch Mitarbeiter mittlerweile gestoppt – allerdings lediglich für drei Monate und nur in der Europäischen Union. Das Unternehmen reagiert damit auf ein Verwaltungsverfahren, das der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar unter Berufung auf die Datenschutzgrundverordnung eröffnet hat. Ob auch Amazon die Analyse von Befehlen, die der Sprachassistent Alexa aufnimmt, zumindest vorläufig einstellen wird, ist derzeit nicht bekannt.