Siri-Apps für HomePod erfordern verbundenes iPhone oder iPad

Mit Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 11.2 plant Apple eine Erweiterung von SiriKit, womit Apps über Apples Sprachassistenten auch Funktionen auf dem angekündigten Siri-Lautsprecher HomePod anbieten können. Dafür ist es aber zumindest in der Entwickler-Version von iOS 11.2 erforderlich, das iOS-Gerät mit dem HomePod zu verbinden. Es ist unklar, ob hierbei nur eine Verbindung im lokalen Netzwerk unterstützt wird oder aber auch eine Verbindung über das Internet möglich ist.Apple zufolge müssen Apps mit SiriKit gegebenenfalls aktualisiert werden, um eine Unterstützung des HomePod-Lautsprechers gewährleisten zu können. Dies beschränkt sich zudem momentan auf SiriKit Messaging, Lists & Notes. Entwicklern verbleiben ein paar Wochen für eine Aktualisierung, bevor der HomePod in der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts erscheint.Auch wenn der HomePod zunächst nur in Australien, Großbritannien und den USA erhältlich ist, wird Apple vermutlich dennoch zum Verkaufsstart auch iOS 11.2 veröffentlichen. Der Preis für den HomePod in den USA liegt bei 349 US-Dollar, was im Vergleich zur Konkurrenz rund um Amazon Echo und Google Home fast doppelt so hoch ist.Den hohen Preis begründet Apple unter anderem mit dem aufwändigen System aus sieben integrierten Lautsprechern, dass mithilfe der integrierten Mikrofone den Raum vermisst und ein optimales HiFi-Sounderlebnis bieten soll. Wann der HomePod hierzulande erscheinen wird, ist nicht bekannt.