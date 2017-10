iOS 11.2 in der ersten Beta erschienen - watchOS 4.2 und tvOS 11.2 ebenfalls

Dokumentierte Änderungen

watchOS 4.2 und tvOS 11.2 Beta

iOS 11.1 ist noch nicht erschienen, da gibt Apple bereits die erste Betaversion von iOS 11.2 frei. Allerdings vergeht wohl auch nicht mehr viel Zeit bis zur Freigabe von iOS 11.1, das spätestens für Mittwoch erwartet wird. iOS 11.2 Beta 1 (Build 15C5092b) richtet sich momentan ausschließlich an Entwickler, für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms gibt es noch keine Version. Dies ist Apples ganz reguläres Vorgehen - meistens folgt die erste Public Beta erst zwei Wochen später.Die neue Betaversion weist keine Hinweise bezüglich Apple Pay Cash und Messages in iCloud auf. Es wäre aber durchaus möglich, dass eine kommende Betaversion Funktionen nachreicht. Bei früheren Updates kamen oft in Beta 3 oder 4 noch wesentliche Änderungen hinzu. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald es weitere Informationen zur neuen Beta gibt.Apple dokumentiert in den Release Notes wie üblich keine ganz neuen Funktionen, dafür aber kleine Änderungen bei den Safe Areas des iPhone X. Eine Erklärung, wie die Bereiche des Displays von Apps zu nutzen sind, bietet diese heute erschienene Meldung ( ). Bei Erweiterungen für die Fotos-App sind die Richtlinien fortan entschärft und auch der Bildbereich außerhalb der Safe Areas kann für Elemente der Programmoberfläche genutzt werden. Apple dokumentiert drei Seiten an "Known Issues", die es bis zum Erscheinen von iOS 11.2 noch zu beheben gilt. Eine solche Länge ist alles andere als unüblich - während der Betaphase eines Major Releases sind es meist zehn Seiten oder mehr.Apple verteilte außerdem die ersten Entwicklerversionen von watchOS 4.2 (Build 15S5085b) sowie tvOS 11.2 (Build 15K5085b). Von High Sierra gibt es noch keine neue Betaversion. Die Updatebeschreibung für watchOS 4.2 fällt sehr dünn aus. Apple spricht lediglich davon, das watchOS 4.2 SDK bringe Unterstützung für Apps unter watchOS 4.2. Bei tvOS 11.2 gibt sich Apple geringfügig auskunftsfreudiger. So soll es fortan wieder eine "Noch nicht angesehen"-Kategorie für Inhalte via Privatfreigabe geben. Außerdem schaltet ein Automatik-Modus auf dem Apple TV 4K in die native Bildrate und den nativen Dynamikumfang um. Des Weiteren nennt Apple Sicherheitsverbesserungen, ohne darauf detaillierter einzugehen.