"Shot on iPhone 13 Pro": Apple veröffentlicht Kurzfilm "Life is But a Dream" des Star-Regisseurs Park Chan-wook

Kampfkunst und Fantasy

iPhone 13 Pro sorgte für viel Flexibilität beim Dreh

Apple zeigt mit der "Shot on iPhone"-Reihe in relativ regelmäßigen Abständen, zu welchen Leistungen die Kamera des hauseigenen Smartphones in der Lage ist. Dazu zählen Foto-Serien, Videoclips als auch die Nachbearbeitung der Inhalte auf dem jeweiligen iDevice. Der neueste "Shot on iPhone"-Clip zeigt einen Kurzfilm des profilierten Regisseurs Park Chan-wook (Oldboy, The Handmaiden). Bei den Aufnahmen zu "Life is But a Dream" setzte der Südkoreaner ausschließlich auf ein iPhone 13 Pro.Apple hat den rund 22 Minuten dauernden Kurzfilm "Life is But a Dream" auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht. In der Mischung aus Kampfkunst-Action und Fantasy geht es um einen Totengräber, der ein verlassenes Grab aushebt, um an das Holz des Sarges zu gelangen. Er benötigt es für das Begräbnis einer Kriegerin, die bei der Rettung eines Dorfes ums Leben kam. Während des Grabens erweckt der Totengräber versehentlich den Geist eines Schwertkämpfers, der den Sarg wiedererlangen möchte. Im Zuge der Handlung kommt es zur Konfrontation zwischen dem Schwertkämpfer und der Kriegerin.Park Chan-wook nannte auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Werks die Vorteile, die das Format des Kurzfilms für den Genre-Mix bietet: "Bei einem Spielfilm in voller Länge ist es nicht so einfach, sich auf Genre-Experimente einzulassen, da es viel Geld kostet und Druck bedeutet. Bei Kurzfilmen habe ich mehr kreative Freiheit."Kameramann Kim Woo-hyung zeigte sich angetan von der Arbeit mit dem iPhone: "Die Aufnahmen mit dem iPhone 13 Pro waren eine lustige Erfahrung. Der größte Unterschied zu klassischen Kameras ist das niedrige Gewicht des Geräts – so ist kein zusätzliche Equipment vonnöten." Das Filmteam setzte unter anderem auf iPhone-Features wie Filmmodus, Makro-Video, Nachtmodus, Ultraweitwinkel-Kamera und optische Bildstabilisierung.Kim Ok-vin hatte zunächst Zweifel, ob das iPhone die Szenen filmgemäß einfängt. Schlussendlich waren die Sorgen jedoch unbegründet, so die Darstellerin. Sie habe sich sogar noch besser auf ihre Schauspielerei konzentrieren können, da das iPhone im Blickfeld weniger präsent gewesen sei als klassische Kameras. "Life is But a Dream" ist auf YouTube und Apple TV+ verfügbar.