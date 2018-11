Apple und Foxconn sind wichtige Partner – bei dem taiwanischen Konzern ist Apple für etwa 45 Prozent aller Umsätze verantwortlich. Aber Foxconn fertigt neben Apple-Produkten auch PCs und Smartphones für Dell, Google, Huawei, Microsoft, Nintendo, Acer und Amazon. Weltweit beschäftigt Foxconn über 800.000 Angestellte.In einem internen Memo gab Foxconn bekannt, dass man sich auf ein sehr schwieriges Jahr 2019 vorbereite. Insgesamt will der Konzern 2,5 Milliarden Euro an Kosten sparen – dies soll über eine Reduktion der Belegschaft um 10 Prozent erreicht werden. Zusätzlich will der Konzern auch seine sonstigen Ausgaben um 13 Prozent senken. Daneben will der Konzern Manager-Posten ab einem Gehalt von 130.000 Euro prüfen, ob eine Fortbeschäftigung erforderlich ist.Genaue Gründe für den erwarteten Absatztrend 2019 nannte der Konzern nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die anscheinend schlechter als erwarteten iPhone-Verkäufe ein Teil des Problems sind. Dem Konzern setzt aber auch die insgesamte Marktschwäche des Smartphone- und PC-Marktes zu.