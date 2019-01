Schrumpfender Gewinn: Samsung verzeichnet schwaches Weihnachtsquartal

Gewinn sinkt um 29 Prozent



Foto: Samsung

Sinkende DRAM-Preise

China schwächelt

Rückgang bei Umsatz und Gewinn: Erstmals seit zwei Jahren verzeichnete Samsung Electronics sinkende Quartalsergebnisse. Im letzten Vierteljahr 2018 kommen die Südkoreaner einer ersten eigenen Einschätzung zufolge auf einen Umsatz in Höhe von etwa 45,8 Milliarden Euro. Das sind rund zehn Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresquartal.Der Gewinn reduzierte sich im gleichen Zeitraum auf zirka 8,4 Milliarden Euro, satte 29 Prozent weniger als von Oktober bis Dezember 2017. Hauptgründe für den Ergebnisrückgang sind laut Samsung die schwache Nachfrage im Bereich der Speicherchips sowie der zunehmend härtere Wettbewerb bei Smartphones. Kurzfristig werde die Ertragslage schwierig bleiben, teilte der Konzern mit. Allerdings dürfte sich die Situation nach Einschätzung des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte verbessern, da dann etliche von Samsungs Kunden neue Smartphone-Modelle auf den Markt bringen werden.Vor allem Samsungs Speichersparte hat mit sinkenden Erträgen zu kämpfen. Wegen zurückgehender Aufträge zum Beispiel von Rechenzentren seien etwa die Preise für DRAM-Chips im letzten Quartal um rund 10 Prozent gefallen, teilte der Konzern mit. Dieser Effekt wirkt sich stark auf die Erträge der Südkoreaner aus, da ihre Chipsparte 38 Prozent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet.Ebenso wie Apple leidet auch Samsung unter dem schwächelnden chinesischen Markt. Im Reich der Mitte wurden im vergangenen Jahr einer Statistik der China Academy of Information and Communications Technology zufolge rund 15 Prozent weniger Smartphones verkauft als 2017; Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Canalys nennen einen Rückgang um 12 Prozent. Bei Samsung kommt erschwerend hinzu, dass der Marktanteil in China hauptsächlich wegen der Konkurrenz durch Huawei und Xiaomi kontinuierlich gesunken ist: Lag er 2013 bei 18,2 Prozent, so betrug er im vergangenen Jahr nur noch 0,9 Prozent.