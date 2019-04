Schritt für Schritt: Die Kurzbefehle-App beherrschen und sich das Leben einfacher machen

1. Grundlagen

2. Erste Fingerübung: "Hey Siri! Wo bin ich?"

Aktuellen Ort abrufen

unter Inhaltstypen Ort

In einer Karten-App anzeigen

unter Inhaltstypen Ort Karten

Abläufe automatisieren und das System um Funktionen erweitern: Auf Macs ist das dank Automator schon seit Langem möglich. Mit iOS 12 erhielten auch iPhone und iPad dank der neuen App "Kurzbefehle" eine ähnliche Funktion. Wir zeigen in einem Tutorial an praktischen Beispielen, wie die Shortcuts das Leben leichter machen.Die "Kurzbefehle"-App ist nicht Bestandteil von iOS, wer sie nutzen will, muss sie zunächst aus dem App Store herunterladen und installieren. Benötigt wird ein iPhone oder iPad mit iOS 12, frühere Versionen des Betriebssystems unterstützen die Shortcuts nicht. Es empfiehlt sich darüber hinaus, zunächst die Bedienungsanleitung zu studieren, um sich mit der grundsätzlichen Funktionsweise der App vertraut zu machen. Programmierkenntnisse können zwar hilfreich sein und den Einstieg erleichtern, sind allerdings keine zwingende Voraussetzung.Die App kommt in relativ schlichtem Gewand daher. In der Galerie findet man vorgefertigte Kurzbefehle aus verschiedenen Bereichen. Diese kann man kostenlos herunterladen und direkt einsetzen, aber auch an die eigenen Bedürfnisse anpassen. In der Bibliothek werden alle Shortcuts abgelegt, die man heruntergeladen oder selbst erstellt hat. Im Internet gibt es darüber hinaus Sammlungen von Kurzbefehlen, beispielsweise kurzbefehle.app oder ShortcutsGallery . Es kann hilfreich sein, sich zunächst einige einfachere Shortcuts aus der Galerie oder den Kollektionen im Internet genauer anzusehen und mit ihnen "herumzuspielen", bevor man sich ans Erstellen eigener Abläufe wagt. Auf diese Art und Weise bekommt man ein Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert.Wenn man Siri die Frage stellt "Wo bin ich", zeigt sie den aktuellen Standort - sofern dieser zu ermitteln war - auf einem relativ kleinen Kartenausschnitt. Wer diesen vergrößern oder darin scrollen möchte, muss mit einem Tipp darauf die Karten-App starten. Durch einen Kurzbefehl lässt sich das so verändern, dass Siri nach der Ermittlung des Standorts sofort eine Karten-App aufruft.Die Erstellung des entsprechenden Shortcuts startet man in der Bibliothek der "Kurzbefehle"-App durch Tippen auf die Schaltfläche "Kurzbefehl erstellen". Angezeigt wird daraufhin eine zweigeteilte Ansicht. In der linken Hälfte findet sich eine Liste mit einer Auswahl möglicher Aktionen. Wird eine davon in den rechten Bereich gezogen, landet sie im Shortcut und kann ausgeführt werden.Die Aktionsliste ist zunächst nicht vollständig, erst das Tippen ins Suchfeld offenbart sämtliche Möglichkeiten der Kurzbefehle. Von der schier überwältigenden Zahl der Inhaltstypen und Apps sollte man sich nicht einschüchtern lassen, man lernt ziemlich schnell, welche man wo, wie und wann einsetzen kann. Was eine Aktion bewirkt, erfährt man durch Tippen auf den jeweiligen Infobutton.Zunächst empfiehlt es sich, einige Grundeinstellungen für den ersten eigenen Kurzbefehl vorzunehmen. Das entsprechende Fenster wird durch Tippen auf das Einstellungssymbol in der rechten oberen Bildschirmecke geöffnet. Es reicht, dem Shortcut erst einmal einen Namen zu geben und ihm – falls gewünscht - ein Symbol zuzuweisen. Als Sprachbefehl zu Siri hinzufügen kann man ihn später, wenn alle Testläufe erfolgreich absolviert wurden.Für unsere erste Fingerübung "Hey Siri! Wo bin ich" benötigen wir nur zwei Aktionen:undJe nachdem, welche Karten-Apps auf dem Gerät installiert sind, bietet die zweite Aktion die Optionen "Karten", "Google Maps" und "Waze" an, die gewünschte Anwendung wird durch Tippen ausgewählt.Das war's schon. Gestartet werden kann der neue Kurzbefehl aus dem Erstellungsbildschirm heraus mit dem Play-Button oberhalb der Liste der auszuführenden Aktionen. In der Bibliotheksansicht genügt es, den Shortcut einmal anzutippen.Um Siri einen Sprachbefehl für den Kurzbefehl beizubringen, rufen wir über das Symbol noch einmal die Einstellungen auf. Mit "Zu Siri hinzufügen" gelangt man zur Spracheingabe und kann einen eigenen Text aufnehmen; in diesem Fall also "Wo bin ich?". Dann steht dem Aufruf des Shortcuts mit dem Sprachassistenten nichts mehr im Wege.