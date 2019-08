Samsung läutet neue Runde im Megapixel-War ein – 108 MP Smartphone-Sensor vorgestellt

Kameras gehören zu den meistgenutzten Smartphone-Funktionen und sind nach wie vor eines der wichtigsten Argumente, um neue Modell an den Mann und die Frau zu bringen. Eine möglichst hohe Auflösung des Bildsensors galt Jahrelang als höchstes Ziel bei Neuentwicklungen. Zuerst bei dedizierten Fotokameras, später dann auch bei Smartphones.Eine Zeitlang war der Wettbewerb um möglichst viele Megapixel auch wirklich sinnvoll, denn anfangs war die Auflösung insbesondere bei Smartphones noch so gering, dass die Fotos klein und pixelig waren. Doch inzwischen haben die Sensoren von Smartphones mit Auflösungen zwischen rund 12 und 16 Megapixeln einen Punkt erreicht, an dem mehr Megapixel wenig Sinn ergeben. Insbesondere, da die meisten Fotos ohnehin nur in sozialen Medien gepostet und auf Bildschirmen betrachtet, und nicht zu riesigen Kunstdrucken verarbeitet werden.Dass Samsung jetzt einen neuen Smartphone-Bildsensor mit unglaublichen 108 Megapixeln vorgestellt hat, erscheint widersinnig. Grundsätzlich gilt: je mehr Pixel auf der selben Fläche untergebracht werden, desto kleiner werden die einzelnen lichtempfindlichen Zellen, was zu geringerer Lichtaufnahme (sprich: geringerer Signalstärke) führt, was wiederum mehr Rauschen zur Folge hat. Allerdings hat die Sensortechnik in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, sodass auch mit ultra-winzigen Photozellen bei gutem Licht ordentliche Fotos gemacht werden können.Um auch bei schwächerem Licht noch gute, rauschfreie Aufnahmen machen zu können, gibt es schon seit längerem den Trick, mehrere Pixel zu einem größeren Pixel zusammenzuschalten. Die lichtempfindliche Fläche steigt dadurch, was zu besserer Signalstärke respektive weniger Rauschen führt. Naturgemäß sind die Auflösung dann aber.Der neu vorgestellte Samsung ISOCELL Bright HMX Sensor beherrscht diese Funktion ebenfalls. Außerdem ist er mit 1/1,33 Zoll flächenmäßig etwa doppelt so groß, wie andere gängige Smartphonesensoren, was die Lichtempfindlichkeit ebenfalls steigert. Werden mehrere Pixel zusammengeschaltet, bleiben dem Anwender mit diesem Sensor noch immer für Smartphones sehr beträchtliche 27 Megapixel Auflösung. Mehr als das Doppelte eines aktuellen iPhone XS.Ein weitere Technik soll dabei helfen, möglichst rauschfreie Bilder in allen Lichtsituationen zu erzeugen: Smart-ISO. Diese sorgt für unterschiedliche Lichtverstärkung, je nachdem, wie viel Licht auf die verschiedenen Bereiche des Sensors fällt. Anders ausgedrück: Da, wo viel licht auf den Sensor fällt, wird wenig Signalverstärung eingesetzt (niedrige ISO), und umgekehrt in Bereichen mit wenig Licht entsprechend mehr Verstärkung (höhere ISO). Für Video ist der Chip natürlich auch geeignet und soll 6K Movie (6016 x 3384) bei 30 fps ermöglichen.Der ISOCELL Bright HMX soll noch in diesem Monat in Produktion gehen. In welchen Produkten er zuerst zu finden ist, steht allerdings noch nicht genau fest. Da der Sensor in Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Xiaomi entstand, könnte der Chip durchaus zuerst in einem Smartphone der Chinesen auftauchen.