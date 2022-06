Sammlerstück: Apple I mit Unterschrift von Steve Wozniak auf eBay

Einer der letzten Apple I aus Steve Jobs‘ Garage



Quelle: The AAPL Collection

Quelle: The AAPL Collection

CPU trägt die Unterschrift von Steve Wozniak

Weltweit gibt es nur noch wenige Exemplare des legendären Apple I – Experten schätzen die Zahl auf ein paar Dutzend. Funktionsfähig sind allerdings die wenigsten, die Rede ist von sechs bis acht. Die mittlerweile über 45 Jahre alten Computer befinden sich überwiegend in Museen und privaten Sammlungen, und auch in Apples Archiv dürfte vermutlich noch mindestens einer der wertvollen Rechner vorhanden sein. Dann und wann trennt sich ein Besitzer von seinem Stück, es taucht dann in aller Regel auf einer Auktion auf. Ein gleich in mehrerer Hinsicht bemerkenswerter Apple I ist jetzt auf eBay zu haben.Der bekannte Sammler Jimmy Grewal und die in Dubai ansässige AAPL Collection bieten auf der Online-Plattform ein vollständig restauriertes und funktionsfähiges Gerät an (siehe ). Der Beschreibung zufolge wurden nahezu alle defekten Komponenten durch Bauteile ersetzt, die auch schon in der Entstehungszeit des Apple I zum Einsatz kamen. Eine Ausnahme bilden lediglich einige Multiplexer-Chips.Der Computer stammt aus der zweiten Serie. Es dürfte sich um eines der letzten Exemplare handeln, welche in der legendären Garage von Steve Jobs gefertigt wurden, und zwar Ende 1976 oder Anfang 1977. Insgesamt stellte Apple lediglich 200 Apple I her. Der von Grewal offerierte Rechner wurde seinerzeit vom einem Manager des Ölbohrunternehmens Schlumberger Overseas erworben. Bekannt ist er daher unter dem Namen „Schlumberger 2“. In den Besitz der AAPL Collection gelangte er vor einiger Zeit im Rahmen einer Auktion bei Christie’s.Der auf eBay angebotene Apple I weist neben dem funktionsfähigen Zustand eine weitere Besonderheit auf: ein von Steve „The Woz“ Wozniak handsigniertes Motherboard. Der Apple-Mitgründer setzte seine Unterschrift im vergangenen Jahr auf die 6502-CPU des Rechners. In der Auktion enthalten ist umfangreiches zeitgenössisches Zubehör, und zwar ein Cherry-Keyboard und ein Sanyo-Monitor sowie ein Kassettenrekorder der Marke Panasonic. Mitgeliefert werden zudem die Fotokopie der Bedienungsleitung und einige im Jahr 1976 erschienene Zeitschriften mit Berichten über den Apple I. Wer den Computer erwerben möchte, sollte allerdings über hinreichend Kleingeld verfügen: Erwartet wird ein Preis von knapp unter 500.000 US-Dollar, derzeit nähern sich die Gebote der 100.000-Dollar-Marke. Die Auktion endet am 12. Juni 2022.