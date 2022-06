Apple-Museum in Warschau eröffnet

Zahlreiche Exponante – darunter ein Apple I

Täglich außer montags geöffnet

Apple zählt heute zu den wertvollsten Konzernen der Welt, allerdings war es um den IT-Riesen in der Vergangenheit mitunter weniger rosig bestellt. Kaum jemand ahnte, welch kometenhaften Aufstieg das 1976 gegründete Unternehmen erleben und welche Preise man mit einigen seiner Produkte einige Jahrzehnte später erzielen würde. Wer einen Blick auf seltene Rechner werfen möchte oder sich eingehender mit der Geschichte Apples befassen möchte, kann dies in einem Museum tun: Entsprechende Möglichkeiten gibt es beispielsweise im italienischen Savona sowie in Prag. Seit wenigen Tagen kommen auch an Apple Interessierte in Warschau auf ihre Kosten.Für das im Zentrum Warschaus gelegene Apple Muzeum Polska sollten Besucher etwas Zeit mitbringen: Etwa 1.600 Exponate werden auf zirka 350 Quadratmeter ausgestellt. Interaktiv gehaltene Tafeln stellen etwa 100 Stunden Videomaterial zur Verfügung, außerdem sind nicht sämtliche Ausstellungsstücke dauerhaft zu sehen: Die Internetseite der Betreiber verrät, welche Geräte aus der Sammlung gerade für Besucher zugänglich sind. Das aktuelle Aufgebot kann sich durchaus sehen lassen: Neben dem iMac G3 finden sich in den Hallen des Industriekomplexes der Twentieth Anniversary Macintosh aus dem Jahr 1997 sowie der Macintosh 128K und seiner wegweisenden grafischen Benutzeroberfläche. Zu den Highlights zählt außerdem eine funktionstüchtige Replik des Apple I.Das Museum befindet sich zwischen den Straßen Prosta, Łucka und Żelazna und hätte bereits Mitte April dieses Jahres eröffnen sollen. Mittlerweile erhalten Besucher aber immer von Dienstag bis Freitag zwischen 12 und 20 Uhr Zutritt. Am Wochenende öffnet es seine Pforten bereits um 10 Uhr. Tickets lassen sich online kaufen, eine reguläre Eintrittskarte schlägt mit 45 Złoty (etwa 9,80 Euro) zu Buche. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei, Studenten und Rentner erhalten zudem ein verbilligtes Ticket für 30 Złoty (zirka 6,53 Euro).