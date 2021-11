Sammlerstück steht zum Verkauf: Apple I mit Startgebot von 200.000 Dollar

Apple I kommt unter den Hammer

Experten schätzen Verkaufswert auf 500.000 Dollar

Wer sich 1976 für einen Heimcomputer interessierte, welcher eine Bedienung per Monitor und Tastatur erlaubte, wurde bei Apple fündig: Der Apple I zielte mit einem für damalige Verhältnisse durchaus attraktiven Preis auf Privathaushalte ab und zählt heute weltweit zu den besonders begehrten Sammlerstücken. Von der Massenproduktion moderner Rechner war der Apple I noch weit entfernt – lediglich 200 Stück wanderten über die Ladentheke. Heute sind die Geräte vereinzelt in Museen zu finden – und bisweilen in Auktionshäusern, die horrende Beträge für die Rarität aufrufen.Eines der begehrten Exemplare des Computers kommt heute im in Südkalifornien ansässigen Auktionshaus John Moran unter den Hammer. Nähere Details finden sich auf dessen Internetseite – John Moran rechnet mit einem Verkaufspreis zwischen 400.000 und 600.000 US-Dollar. Dementsprechend hoch liegt das Startgebot: Bieter müssen mehr als 200.000 Dollar für den Apple I auf den Tisch legen. Der Rechner ist funktionstüchtig und war bislang nur im Besitz zweier Personen: Ein Professor für Elektronik erwarb das Gerät in Kalifornien und verkaufte es 1977 an einen seiner Studenten. Laut Los Angeles Times handelt es sich um einen von 60 noch existierenden Apple I – unter ihnen seien nur noch 20 funktionsfähig.Die von John Moran angepeilte Schätzung ist durchaus realistisch: Rekordhalter ist der im Jahr 2014 versteigerte Apple I eines New Yorker Auktionshauses, der 905.000 US-Dollar einbrachte. Experten sagten der Los Angeles Times, dass sie den Wert des angebotenen Geräts auf etwa 500.000 Dollar taxieren. Neben der Hardware liegen auch Original-Zubehör vor, darunter die Bedienungsanleitung sowie das Programmierhandbuch. John Moran zufolge habe ein Experte dem Rechner einem umfangreichen Bewertungsprozess unterzogen und sämtliche Komponenten überprüft. Interessenten haben nicht mehr allzu viel Zeit, sich den Kauf durch den Kopf gehen zu lassen: Die Versteigerung beginnt um 20:30 Uhr unserer Zeit.