SMS ohne Mobilfunk: Apple stellt Entwicklung von Direktnachrichtensystem ein

Direktnachrichten zwischen iPhones

Gemeinsam mit Intel

Leider eingestellt

In Ballungsräumen muss man sich heutzutage keine Gedanken mehr über Mobilfunk-Empfang machen – doch in abgelegenen Gegenden ist dies meist anders. Beim Wandern oder anderen Ausflügen in die Natur steht meist kein Mobilfunk und schon gar kein mobiles Internet bereit. Wer über kein geeignetes Equipment verfügt, kann in solchen Situationen keinen Kontakt mit Wanderkollegen oder der Außenwelt aufnehmen.Nun wurde durch einen Artikel von TheInformation.com bekannt, dass Apple an einem solchen Projekt forschte. Dies lief unter dem Arbeitstitel "OGRS", kurz für "Off Grid Radio Service". Mithilfe des 900-MHz-Bandes sollte es zwischen iPhone-Nutzern möglich sein, Nachrichten auszutauschen – völlig ohne Mobilfunkempfang. Die Geräte würden, anders als bei internetbasierten Diensten, direkt miteinander kommunizieren, ohne dass eine Infrastruktur vonnöten ist.Apple entwickelte das Projekt OGRS gemeinsam mit Intels Modem-Sparte, welche Apple kürzlich für eine Milliarde Dollar übernahm . Projektleiter von OGRS war Rubén Caballero, welcher Apple im April dieses Jahres verließ – der Kommunikationsdienst sei Caballeros Baby gewesen, so Insider.TheInformation berichtet, dass Apple das Projekt nun auf Eis gelegt hat, obwohl es sicher interessante Anwendungsmöglichkeiten geboten hätte – besonders auch in Richtung Datenschutz, da keine dritte Partei bei der Übermittlung einer Nachricht involviert ist. Es ist nicht bekannt, ob über OGRS auch Nachrichten an Personen hätten versendet werden können, welche sich nicht im direkten Kommunikationsradius im 900-MHz-Band befinden – hier wäre es möglich, Nachrichten über eine Art von Peer-To-Peer-Netzwerk zuzustellen.