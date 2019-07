Apple übernimmt Intels Modemsparte für eine Milliarde Dollar

Mitarbeiter, Verträge und Patente übernommen

Am Montag kamen Gerüchte auf, dass Apple und Intel sich in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich der zum Verkauf stehenden Modem-Sparte von Intel befinden. Beide Unternehmen haben nun bekanntgegeben , dass sich beide Parteien einig sind und Apple tatsächlich die Geschäftssparte übernimmt. Der Wert der Transaktion beläuft sich eine Milliarde Dollar geschätzt – und ist somit nach Beats die zweitteuerste Übernahme in der Firmengeschichte von Apple.Intel stellte seine eigene Smartphone-Modem-Sparte zum Verkauf, als Qualcomm und Apple einen jahrelang geführten Rechtsstreit beilegten und Apple nun wieder auf Modems aus dem Haus Qualcomm setzt. Für Qualcomm dürfte die Übernahme aber keine gute Nachricht sein: Apple will sich mittelfristig von der Abhängigkeit zu den Modemhersteller befreien und die wichtige Komponente fortan in Eigenregie entwickeln. Dies erfordert viel Expertise, weswegen sich eine Übernahme finanziell wie zeitlich lohnen könnte.Apple wird 2.200 Intel-Angestellte aus der Sparte im eigenen Unternehmen weiterbeschäftigen. Durch die Transaktion übernimmt Apple geistiges Eigentum wie Patente, aber auch wichtiges Test-Equipment und gemietete Räumlichkeiten.Die Transaktion soll im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden – vorher müssen aber noch Regulierungsbehörden, wie zum Beispiel das Kartellamt, ihre Zustimmung geben. Wann Apple eigene Modems in iPhones, iPads und der Apple Watch verbaut, ist noch unklar. Branchen-Insider gehen davon aus, dass dies erst in zwei bis drei Jahren der Fall sein wird.