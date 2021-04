Rückmeldungen zu macOS 11.3 und iOS 14.5

Grünstich, Trackingschutz, Akku

M1-Mac und externe Displays

Insgesamt: Keine großen Probleme

Nach der Freigabe von iOS & iPadOS 14.5, macOS 11.3 sowie den neuen Versionen der Betriebssysteme für Apple Watch, Apple TV und HomePod stürzten sich sofort wieder Heerscharen an Nutzern auf die Updates. Dies konnte man gut an den bisweilen deutlich stockenden Download-Geschwindigkeiten merken, wenngleich Apple diese relativ schnell wieder in den Griff bekam. Dennoch konnte vor allem der Download von iOS 14.5 mitunter zu einer Geduldsprobe werden und mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, was sonst noch an Rückmeldungen kursiert.Wenig Lob gibt es bislang über das Update der Podcast-App. Einerseits melden einige Nutzer Fehler beim Synchronisieren und Abruf, andere kritisieren die Funktionalität. Wie es in einer Diskussion heißt: Anscheinend denkt Apple, die große Schwierigkeit sei das Finden neuer Podcasts – anstatt sich schnell in den schon abonnierten Kanälen und Episoden zurechtzufinden. Eine andere Beschwerde sollte man indes erst einmal vernachlässigen, denn dass iOS 14.5 der Akkulaufzeit schadet, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Jener Punkt taucht deswegen immer verlässlich nach Updates auf, da der Akku tatsächlich nach einer Aktualisierung oft rasch an Kapazität verliert. Dies ist jedoch in fast allen Fällen kein Bug, sondern zusätzlicher Hintergrundaktivität geschuldet.Das Grünstich-Problem mancher Besitzer eines iPhone 12 scheint nicht gelöst zu sein, zumindest gibt es diesbezüglich in den Sozialen Netzwerken nur Meldungen, wonach die Anzeige unverändert bleibt. Merkwürdigerweise fehlt zudem bei manchen Nutzern die Möglichkeit, Apples neuen Tracking-Schutz zu aktivieren, denn der Slider bleibt einfach grau. Erst nach Aufruf einer App, welche die Tracking-Nachfrage hervorbringt, funktioniert es.Unter macOS Big Sur scheint zudem ein anderer Bug noch immer fortzuleben, nämlich Displayprobleme beim Aufwecken des Mac mini mit M1-Chip. Wie in den Apple Discussions zu hören ist, vergisst auch 11.3 oft wichtige Einstellungen und alle Fenster haben die falsche Größe. In sehr seltenen Fällen scheint es zu Schwierigkeiten im WLAN zu kommen, beispielsweise sehr geringer Datendurchsatz. Dies verschwindet aber anscheinend nach einer Weile bzw. einem Neustart von selbst. Die Installation von macOS 11.3 läuft indes reibungslos, von fehlgeschlagenen Versuchen hört man diesmal nichts.Generell handelt es sich bei den Aktualisierungen aber trotz der vielen funktionellen Neuerungen um weitgehend unproblematische Updates. Die absolute Anzahl an Fehlermeldungen, vor allem in Apples offiziellen Diskussionsforen, ist nämlich relativ niedrig. Nach der langen Testphase von rund zehn Wochen wäre alles andere allerdings auch schwer vermittelbar gewesen. Wenn Sie ebenfalls Beobachtungen zu alten und neuen Fehlern gemacht haben, teilen Sie dies doch bitte einfach über die Kommentarfunktion mit!