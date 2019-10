Richter kommentiert Klage: Niemand schert sich um verlorene Pixel durch die iPhone-Notch und abgerundete Ecken

Apples Argumentationslinie

Richter bleibt skeptisch

Im vergangenen Dezember wurde eine Sammelklage ins Leben gerufen, die Apple der arglistigen Täuschung bezichtigt. So stimme die tatsächliche Displaygröße sowie die Pixelanzahl nicht mit dem überein, was Apple dem Kunden verspreche. Die Begründung: Anders als bei früheren Displays gibt es abgerundete Ecken, außerdem befindet sich am oberen Displayrand die viel diskutierte Notch, welche ebenfalls die Menge der Pixel reduziere. Faktisch sei das Display daher kleiner als es die reinen Abmessungen suggerieren. Diese Sammelklage nach dem Motto "Ich bekomme weniger Pixel als ich bezahlt habe", sorgt beim zuständigen Richter eines kalifornischen Gerichtshofs hingegen für Zweifel. Seiner Ansicht nach gebe es wohl niemanden in ganz Amerika, der sich wirklich um diese Frage schere.Apples Anwälte argumentieren zudem, es sei wahrlich klar zu erkennen, welche Bereiche des Displays keine Pixel aufweisen. Damit nicht genug weise man sogar in zahlreichen Fußnoten darauf hin, was es mit den abgerundeten Ecken sowie der Notch-Aussparung auf sich habe. Die Sammelklage vermittle hingegen den Eindruck, Apple wisse nicht, wie man Pixel zu zählen habe. Auf der Gegenseite herrscht natürlich eine ganz andere Überzeugung vor. Hier heißt es, Kunden hätten von Apple direkt erfahren müssen, was der Unterschied zwischen Pixeln und echten Pixeln sei.Auch nach der ersten Anhörung blieb der Richter aber skeptisch. Zwar wolle er die Argumente genau überprüfen, sich jetzt jedoch noch nicht festlegen, ob Apple das iPhone X zwingend als "iPhone mit 5,68"-Display" anstatt den bekannten 5,8" hätte bewerben müssen. Insgesamt macht es nicht den Eindruck, als hätten die Kläger klar dargelegt, dass Apple die Kunden wissentlich täusche. Die Fußnoten der Produktbeschreibung legen jene übrigens genau gegen Apple aus. Diese zeigen angeblich umso deutlicher, wie Apple mit falschen Zahlen arbeite, weswegen die Forderung lautet, alle Kunden zu entschädigen.