Renderings: Das Apple Car, basierend auf Patenten

Ein SUV mit Schiebetüren ohne A-Säule

Angeblich läuft es besser als nach Plan

In den vergangenen sechs Jahren hat Apple unzählige Patente für den Automobilbereich eintragen lassen. Die beschriebenen Technologien umfassen ein großes Spektrum, von Antrieb und generellen Fahrzeugfunktionen bis hin zu ausgefeilten Sensorsystemen im Innenraum oder Sitzkonzepten. Ein Leasinganbieter aus Großbritannien hat die wichtigsten Patentschriften zusammengefasst und damit interaktive Renderings erstellt, die ein mögliches Apple-Auto zeigen. Mit höchster Wahrscheinlichkeit dürfte ein finales Produkt zwar komplett anders aussehen, vor allem für das Interieur werfen die Renderings allerdings interessante Ideen auf. Zu den einzelnen Kernaspekten ist stets vermerkt, um welches Patent es sich handelt.Vanarama entschied sich für ein Fahrzeug in SUV-Aufmachung und führt "allgemeine Markttendenzen" an. Die Front ziert das Käsereiben-Design, wie man es unter anderem vom Mac Pro kennt, ansonsten dominieren schlichte, glatte Flächen. Mit verarbeitet ist das von Apple patentierte Schiebetürenkonzept. Das Interieur wird geprägt von einem riesigen Display, welches sich über das gesamte Armaturenbrett erstreckt. Mit in die Ideen flossen Patente zu autonomem Fahren und Siri-Steuerung ein, außerdem reichte Apple Schutzschriften zu Frontpartien ohne A-Säule ein. Auch das Patent "Customizable Dashboard" bleibt nicht außen vor – Cupertino schildert darin individuelle Layouts mit allen wichtigen Funktionen.Sollte es sich wirklich um ein vollständig autonomes Fahrzeug handeln, zumindest scheint dies Apples langfristige Perspektive zu sein, bedarf es auch keiner klassischen Sitzanordnung mehr. Ähnlich wie in vielen Wohnmobilen können daher die Sitze um 180 Grad gedreht werden – ebenfalls ein Aspekt, den Apple patentrechtlich anmeldete.Jüngsten Berichten zufolge hat Apple die Zeitplanung für ein marktreifes Auto beschleunigt. So hält man es intern angeblich für realistisch , schon im Jahr 2025 antreten zu können – zuvor war Apple von 2027 oder noch später ausgegangen. Wenn alles glückt, soll es sich von Anfang an um ein vollautonomes Fahrzeug handeln, das sich funktionell deutlich von allem abhebt, was bislang erhältlich ist.