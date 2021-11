Bloomberg: Apple-Auto auf dem Weg zur Marktreife, Zeitplan beschleunigt, 2025 Einführung denkbar

Planung schwierig, Apple dennoch optimistisch

Derzeit läuft es auf vollautonomes Fahrzeug hinaus

Als Apples Autoentwicklung Anfang 2015 kaum noch zu übersehen war, hatte sich das Unternehmen angeblich ein mehr als ambitioniertes Ziel gesetzt. In nur fünf Jahren wollte man marktreife Fahrzeuge auf die Straßen schicken, weswegen Apple unzählige Fachleute aller großen Autohersteller abgeworben hatte. Allerdings waren die Pläne nicht zu halten, zwischenzeitlich soll sogar das gesamte Projekt auf der Kippe gestanden haben. In den letzten zwei Jahren deuteten die Zeichen dann wieder darauf hin, dass Apple mehr als nur Sensortechnologie, sondern eben doch ein komplettes Auto entwerfen möchte. Einem neuen Bloomberg- Bericht zufolge peilt Apple hierfür einen konkreten Zeitraum an.Natürlich macht vor allem die derzeit sehr angespannte Marktsituation mit Komponentenmangel an allen Fronten genauere Planungen sehr schwierig. Sofern aber nicht noch weitere Verzögerungen auftreten, will Apple das Fahrzeug 2025 vorstellen bzw. erstmals verkaufen. Intern habe man die Prognosen deutlich nach vorne korrigiert – vor einigen Monaten hielt Apple demnach fünf bis sieben Jahre weiterer Entwicklungszeit für realistisch. Keinesfalls wolle Cupertino ein gewöhnliches Fahrzeug wie jeder andere auch anbieten, stattdessen solle der gesamte Markt funktionell übertroffen werden.Laut Bloomberg habe Apple in den vergangenen Jahren zwei Pfade gleichzeitig verfolgt. Die Traumvorstellung sei gewesen, ein vollständig selbstfahrendes Auto zu ersinnen, welches keinerlei menschliche Eingriffe benötige. Als vorsichtigeres Szenario galt, es zumindest Tesla gleichzutun und auf teil-autonome Steuerung zu setzen. Lenken und Temporegelung wäre damit vom Auto abgedeckt, doch ein Fahrer müsste dennoch stets hinter dem Steuer sitzen. Momentan verlaufe unter der neuen Projektleitung alles sehr vielversprechend, wie der Bericht besagt. Apple sei zuversichtlich, direkt in Version Eins mit einem vollautonomen Fahrzeug antreten zu können.