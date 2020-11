Rekord-Verkäufe beim Mac: Hauptgrund ist das MacBook Pro

Trotz Lieferschwierigkeiten und ARM-Macs

Keine Zahlen von Apple mehr

MacBook Pro der Grund

Apple gab letzte Woche die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt – und besonders das Ergebnis des Macs stach heraus: 9 Milliarden Dollar Umsatz – ein neuer Quartalsrekord. Im Vorjahresquartal setzte Apple mit dem Mac 6,99 Milliarden Dollar um. Im gesamten Geschäftsjahr 2020 (Apples Geschäftsjahr gleicht nicht dem Kalenderjahr) generierte Apple mit dem Mac 28,6 Milliarden Dollar Umsatz – ebenfalls ein neuer Rekord.In einem gesonderten Bericht beleuchteten wir bereits, dass das Quartalsergebnis beim Mac besonders unter Anbetracht zweier Tatsachen sehr beeindruckend ist: Bei fast allen Mac-Reihen gab es im Quartal schwerwiegende Lieferschwierigkeiten. Fast noch wichtiger: Apple kündigte im Sommer 2020 für das Jahresende die ersten Macs mit Apple Silicon an – was normalerweise zu einer Käuferzurückhaltung führt.Direkte Verkaufszahlen veröffentlicht Apple seit einigen Jahren nicht mehr. In der Vergangenheit nannte Apple zumindest Verkaufszahlen für die gesamte Sparte – doch nach Modellreihe schlüsselte der Konzern noch nie auf.Doch im Bericht an die Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) bezüglich der Geschäftszahlen des abgelaufenen Quartals gibt Apple einen Hinweis: Apple listet dort auf, dass im Geschäftsjahr 2020 das MacBook Pro 16" (Ende 2019), das MacBook Pro 13" (2020), das MacBook Air (2020), der Mac Pro (Ende 2019), und der 27" iMac (2020) vorgestellt wurde. Dann gibt Apple auch den Grund für die höheren Mac-Verkäufe preis: Hauptsächlich sei das MacBook Pro für die deutlich höheren Umsätze im Vergleich zu 2019 verantwortlich.Apple sagt hier nicht, ob das 13"- oder das 16"-Modell für die beeindruckenden Umsatzzahlen sorgte – doch angesichts eines Einstiegspreises von aktuell 2.630,90 Euro beim 16"-MacBook kann davon ausgegangen werden, dass wahrscheinlich die meisten Verkäufe auf das Konto des 13"-Modells gehen.