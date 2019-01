Refurbished: Welche Macs Apple günstiger anbietet – und Preisvergleich mit Amazon

Aktuelles MacBook Pro 13" und MacBook Pro 15"

Sonstige Modelle und iPads



links das 2018er, rechts das 2017er Modell links das 2018er, rechts das 2017er Modell

Zum Vergleich: Apples Vertrieb via Amazon

Über die normalen Vertriebskanäle gibt es von Apple nur ausgesprochen selten Rabatte. Wenn überhaupt, beispielsweise zur alljährlichen "Back to school"-Aktion, dann arbeitet Apple mit Zugaben wie beispielsweise iTunes-Gutscheinen. Die einzige Ausnahme neben dem Edu-Store für Bildungskunden, bieten der hauseigene Refurbished Store für generalüberholte Artikel (zum Store: . Dort lassen sich aktuelle sowie etwas ältere Macs, iPads und andere Apple-Produkte finden, deren Preisnachlass bei bis zu 20 Prozent liegt. Im vergangenen November gab es eine grundlegende Umgestaltung, die allerdings mit maßgeblich schlechterer Übersichtlichkeit einherging. Apple korrigierte diesen Umstand etwas durch neue Filteroptionen – zwar lässt sich in der Gesamtschau nicht mehr das Produktjahr ersehen, dafür kann man dieses aber nun in der Seitenleiste als Filter anwählen.Der günstigste 2018er Mac, den Apple derzeit im Refurbished Store anbietet, ist das MacBook Pro 13,3 Zoll mit Touch Bar. Dieses kostet 1699 Euro, was einem Preisnachlass von 300 Euro entspricht (zum Angebot: ). Das günstigste 15"-Modell ist für 2379 Euro zu haben ( )– 420 Euro weniger als beim regulären Neukauf im Apple Store.Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es zwar den 2013er Mac Pro, allerdings keine sonstigen Desktop-Macs. Wer in der Seitenleiste das MacBook auswählt, erhält 11 verschiedene Konfigurationen des Baujahres 2017. Die Spitzenkonfiguration kostet 1869 Euro anstatt 2219 wie beim Neukauf. Interessiert man sich für generalüberholte iPads (Gesamtübersicht: ), so fehlt leider die Sortierung nach Jahreszahlen. Aus diesem Grund ist entweder jedes einzelne Angebot manuell durchzuklicken – oder ein Blick auf das Hintergrundbild zu werfen. "Meeresbrandung am Strand" steht für 2017, blau, rot und türkis für 2018. Das 2018er iPad 9,7" gibt es bereits ab 299 Euro (siehe ), mit Mobilfunkanbindung und 128 GB Speicher sind es 479 Euro ( ).Seit November nutzt Apple auch offiziell Amazon als Vertriebskanal ( ). Immer wenn wenn die Produkte als "Verkauf und Versand durch Amazon" gekennzeichnet sind, handelt es sich um Artikel, die nicht von einem Drittanbieter stammen. Generell sind die Preise unterhalb denen des offiziellen Apple Stores angesiedelt. Beispielsweise gibt es das eingangs erwähnte MacBook Pro 13" bei Amazon bereits neu für 1699 Euro (siehe ) – derselbe Preis wie generalüberholt, allerdings mit der Option, direkt weitere Konfigurationsoptionen wählen zu können. Die meisten Modelle sind jedoch etwas teurer als im Apple Refurbished Store. Das MacBook Pro 15" übersteigt den Refurbished-Preis beispielsweise um 100 Euro. Das iMac-Sortiment beginnt bei 1158 statt 1299 Euro (siehe ) bzw. 1799 Euro anstatt 2099 Euro (siehe ) beim iMac 27". Um zuletzt noch die iPad-Angebote zu nennen: Das günstigste iPad 9,7" ( ) kostet mit 299 Euro neu genauso viel wie bei Apple generalüberholt. Entscheidet man sich für Mobilfunk und 128 GB Speicher, so gewinnt dann wieder der Refurbished Store.