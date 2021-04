Refurbished Store: Alle M1-Macs vergünstigt erhältlich, auch MacBook Air in mehreren Varianten

MacBook Air M1, generalüberholt

Mac mini und MacBook Pro mit M1

Während die Technologie-Welt noch immer darauf wartet, welche Macs als Nächstes auf Apple-Prozessoren umgestellt werden, sind die aktuell verfügbaren Geräte bereits seit rund fünf Monaten auf dem Markt. Der offizielle Refurbished Store für generalüberholte Macs und andere Apple-Hardware ist daher reich gefüllt. Seit kurzem gibt es auch das MacBook Air in verschiedenen Konfigurationen, zunächst hatte Apple die Store-Sektion lediglich mit dem Mac mini sowie dem MacBook Pro bedient. Wir fassen in dieser Meldung die aktuellen Angebote zusammen.Im Falle des MacBook Air bedeutet die Angabe "8/7", dass es sich um die Variante mit 8 CPU-, aber nur 7 GPU-Kernen handelt. Dieses ist günstiger, bietet aber auch etwas weniger Grafikleistung. Bei den anderen beiden Mac-Serien mit M1-Chip ist es immer die 8/8-Variante. MacBook Air, 8/7, 8 GB RAM, 256 GB SSD: 959 Euro MacBook Air, 8/7, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 1.159 Euro MacBook Air, 8/8, 8 GB RAM, 512 GB SSD: 1.199 Euro MacBook Air, 8/8, 8 GB RAM, 1 TB SSD: 1.399 Euro MacBook Air, 8/8, 16 GB RAM, 1 TB SSD: 1.599 Euro MacBook Air, 8/8, 16 GB RAM, 2 TB SSD: 1.989 EuroDie Rabatte liegen somit zwischen 170 und 500 Euro, was das MacBook Air zu einem noch interessanteren Gerät macht. Zahlreichen Benchmark-Tests zufolge kann es nämlich auch das kleine Notebook mit dem inzwischen eingestellten Basismodell des iMac Pro aufnehmen. Vom Kauf eines MacBook Air mit Intel-Prozessors kann man momentan nur abraten, daher führen wir keine entsprechenden Angebote in dieser Übersicht auf.Der günstigste Einstieg in die neue M1-Welt ist derzeit ein Mac mini mit 8 GB RAM und 256 GB SSD für gerade einmal 679 Euro (siehe ). Angesichts der gebotenen Rechenleistung, der Mac mini verfügt über eine aktive Kühlung, handelt es sich bei der kleinen Schachtel um einen der günstigsten leistungsfähigsten Computer auf dem Markt. Ebenfalls erhältlich sind Ausführungen mit 512 GB SSD für 869 Euro sowie mit 16 GB RAM und 2 TB SSD für 1.659 Euro Wer lieber zu einem MacBook Pro greifen möchte, wird ab 1.229 Euro in der Variante mit 8 GB RAM und 256 GB SSD sowie einer Touch Bar fündig. Apple bietet außerdem Versionen mit 512 GB Speicherkapazität für 1.429 Euro sowie 16 GB RAM und 1 TB SSD für 1.819 Euro an.