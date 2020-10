Reeder 5: Populäre RSS-App erhält großes Update mit vielen neuen Features

iCloud-Support für geräteübergreifende Synchronisation

Read-Later-Mode, Bionic Reading und mehr



Screenshot der Mac-Version Screenshot der Mac-Version

Widget-Unterstützung für iOS 14

Reeder hat sowohl für iOS als auch macOS ein großes Update erhalten, das viele neue Features bereithält. Version 5 des beliebten Newsfeed-Readers von Entwickler Silvio Rizzi bietet Neuerungen in den Bereichen Feed-Synchronisation via Cloud, Später-Lesen-Funktion, Widgets (iOS) und Unterstützung von Drittanbieter-Diensten wie Feedly.Zu den größten neuen Features zählt die iCloud-gestützte Synchronisation aller Feeds und Artikel. Nutzer bleiben damit auf iPhone, iPad und Apple-Rechnern immer auf dem aktuellen Stand der ausgewählten Feeds und Inhalte. Alternativ lassen sich RSS-Listen auch über Drittanbieter-Dienste wie Feedly synchronisieren. Zusätzlich unterstützt Reeder 5 Feedbin, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader, FreshRSS, Instapaper und Pocket. Wer weder iCloud-Anbindung noch Drittanbieter-Services möchte, kann die Feeds auch ausschließlich lokal auf dem jeweiligen iDevice oder Mac organisieren.Reeder 5 bietet zudem einen Read-Later-Mode, über den sich Anwender bestimmte Artikel für später vormerken und in einem eigenen Bereich der Benutzeroberfläche auflisten können. Die Software nutzt dazu iCloud. So lassen sich beispielsweise Artikel auf dem iPhone vormerken, um sie später auf dem iPad verfügbar zu haben.Mit Bionic Reading kommt eine Funktion hinzu, die das Lesen von Texten vereinfachen soll. Der Lesemodus sorgt dem Entwickler zufolge für maximale Konzentration auf den jeweiligen Artikel. Der optional anwählbare „Reader View“ bietet – ähnlich wie die gleiche Funktion in Safari – eine minimalistische und frei von jeder visuellen Ablenkung erscheinende Leseoberfläche. Über die Teilen-Erweiterung für iOS und macOS haben Nutzer die Möglichkeit, Artikel auch aus anderen Anwendungen an Reeder zu schicken.Zu den weiteren Neuerungen gehört die Möglichkeit, Artikel schon während des Scrollens durch die jeweilige Feed-Liste als „gesehen“ zu markieren. Die Funktion muss vom Nutzer in den Einstellungen aktiviert werden. Standardmäßig ist sie deaktiviert. Speziell für die iOS-Version von Reeder 5 gilt der Widget-Support. Feeds, Ordner oder Tags lassen sich so als Widgets zum Schnellzugriff konfigurieren und auf dem Homescreen platzieren.Reeder 5 für iPhone und iPad (Store: ) benötigt iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14. Der Preis beträgt 5,49 Euro. Die Mac-Variante (Store: ) erfordert mindestens macOS Catalina (10.15) und kostet 10,99 Euro.